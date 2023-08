UFFICIALE – Mihajlovic Jr è il nuovo allenatore: il suo annuncio sui social

Sulle orme di papà Sinisa, Mihajlovic Jr è il nuovo allenatore come annunciato sui social.

Un post commovente, all’interno del quale ha pubblicato alcune parole proprio in ricordo del padre, scomparso prematuramente dopo aver lottato con un brutto male, nello scorso 16 dicembre 2022.

Mihajlovic Jr è pronto alla sua nuova avventura che comincia dunque da giovanissimo considerando la sua età, diventando allenatore e anticipando quelli che sono i tempi. In maniera del tutto ufficiale, infatti, ha pubblicato su Instagram quella che è la notizia sulla sua nuova esperienza da allenatore di calcio, proprio come fu per il padre, che era un importantissimo allenatore in Serie A, dopo aver dato tutto al calcio, ancor prima da giocatore.

Mihajlovic Jr è il nuovo allenatore: l’annuncio ufficiale sui social

È scomparso lo scorso dicembre, ma è eternamente ricordato dagli amanti del calcio e da tutta la famiglia Mihajlovic.

Tant’è che suo figlio, Miroslav Mihajlovic, seguirà le sue orme proprio in sua memoria. Si è impegnato in questi mesi, riuscendo a ottenere traguardi importanti all’interno della FIGC dove ha studiato per diventare allenatore e, secondo quanto emerso oggi, potrà allenare in determinate categorie.

Secondo quanto postato sui social, Miroslav Mihajlovic ha ottenuto ufficialmente il suo patentino UEFA C da allenatore. In qualsiasi categoria potrà essere ingaggiando, sedendosi sulle panchine di chi gli affiderà un ruolo come nuovo allenatore, ad eccezione della categoria della Primavera.

Mihajlovic, il post commovente del figlio Miroslav

Quelle che seguono, sono le parole del figlio di Sinisa Mihajlovic, Miroslav, direttamente sui suoi canali social. L’annuncio ufficiale sulla sua nuova esperienza da allenatore, dopo l’ufficialità sul patentino UEFA C ottenuto in questi giorni. Ecco cos’ha scritto su Instagram, in un post: “Caro papà, sarai per sempre fonte di ispirazione e orgoglio mio personale. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso anche se sei lassù, avrò bisogno della tua forza che mi darai come hai sempre fatto”.

Ultime su Mihajlovic Jr: dove allenerà, la possibile prima esperienza

La possibile prima esperienza per il figlio di Sinisa Mihajlovic, potrebbe arrivare in Italia, in categorie non di primissimo livello. Spera, il figlio del compianto padre Sinisa, di riuscire a districarsi dall’etichetta di “figlio d’arte”, andando a mostrare le sue qualità da allenatore dopo gli studi conseguiti per arrivare al patentino. Sullo sfondo anche le ipotesi serbe, sempre in squadre non di primissimo livello.