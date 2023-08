Non passa le visite mediche: cambia il mercato della Juve

La Juve è costretta a rivedere le proprie strategie di mercato dopo il mancato superamento delle visite mediche: cosa sta succedendo.

Il mercato in entrata della Juventus è stato finora abbastanza povero di colpi di scena. L’unico acquisto dei bianconeri è quello di Timothy Weah, il 23enne statunitense prelevato dal Lille per 12 milioni di euro. Un arrivo che ha certamente soddisfatto Allegri, che può sfruttare le ottime qualità dell’esterno – sia in fase difensiva che offensiva – già messe in mostra in queste prime amichevoli precampionato. Tuttavia i tifosi sperano di vedere arrivare qualche altro volto nuovo alla Continassa, a cominciare dal nuovo bomber (sarà quasi certamente Lukaku, ndr).

Cristiano Giuntoli, nella sua prima conferenza stampa da Football Director della Juventus, ha fatto capire di avere le idee molto chiare in merito al mercato dei bianconeri. Giuntoli ha ribadito principalmente due concetti, ovvero ‘competitività’ e ‘sostenibilità’, lasciando intendere che la rosa avrà bisogno di una sfoltita anche per abbassare il monte ingaggi.

Non a caso sono già andati via giocatori come Cuadrado e Arthur, con Zakaria ormai a un passo dal Monaco e Bonucci fuori rosa. Tuttavia, proprio nelle ultime ore è arrivato un interessamento anche per un altro giocatore che Giuntoli non aveva inizialmente inserito tra gli esuberi.

Visite mediche non superate: ribaltone per la Juve

Stiamo parlando di Weston McKennie, che potrebbe lasciare nuovamente la Continassa dopo il recente prestito al Leeds. Tutta colpa delle visite mediche non superate: il protagonista, in questo caso, non è il centrocampista statunitense ma un elemento della Fiorentina. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Gaetano Castrovilli al Bournemouth, con il club inglese pronto a versare 14 milioni di euro più bonus per assicurarsi il bravo centrocampista di Canosa di Puglia.

Tuttavia il Bournemouth ha deciso di rispedire Castrovilli a Firenze perché il giocatore non ha superato le visite mediche. Il centrocampista è tornato a disposizione di Vincenzo Italiano e sembra destinato a restare nell’organico dei viola. Come spiegato dalla Fiorentina in un comunicato, Castrovilli può svolgere la regolare attività agonistica in Italia perché ha superato “tutte le visite mediche necessarie”.

Chiaramente il club inglese, dopo aver rinunciato a Castrovilli, è ora alla ricerca di un altro centrocampista. Il Bournemouth vuole pescare ancora dalla Serie A e proprio in queste ultime ore si registra un interessamento per Weston McKennie. Il Nazionale USA gradirebbe rientrare in Premier League nonostante l’esperienza negativa con il Leeds, culminata con la retrocessione in Championship. L’americano è valutato 25-30 milioni dalla Signora.