Calciomercato, ecco Arnautovic: addio al Bologna, rivelazione dell’agente

Rivelazione dell’agente, la destinazione per Marko Arnautovic è chiara dopo le parole del suo entourage sull’addio al Bologna.

Sono circolati diversi rumors sul futuro di Arnautovic che, già nella passata stagione, era finito nel mirino di diversi club tra i top in Europa ed era stato, lo stesso centravanti austriaco, accostato anche al Manchester United.

Non ai Red Devils, ma in una big di Serie A, è lì che potrebbe finire Arnautovic stando a quelli che sono i rumors di calciomercato recenti che lo hanno riguardato. E l’agente, si è lasciato sfuggire alcune scottanti dichiarazioni in merito all’addio al Bologna.

Calciomercato Bologna, addio Arnautovic: l’agente svela tutto

Ha svelato tutto l’agente, rivelando quella che è la situazione legata al futuro di Marko Arnautovic.

Il centravanti del Bologna, protagonista dei recenti rumors ai vertici della Serie A per quanto riguarda il calciomercato, starebbe spingendo per la separazione con i Felsinei. Più volte, il tecnico Thiago Motta, ha denunciato il problema che sta vivendo la società dichiarando non all’altezza di un club della massima serie dei campionati in Italia, lo stesso operato societario.

E, oltre ai nomi non arrivati dal mercato, Thiago Motta potrebbe ora perdere Marko Arnautovic per ammissione del suo entourage che ha rilasciato una dichiarazione in merito al futuro del proprio assistito. Arnautovic potrebbe giocare ancora in Serie A, ma dicendo addio al Bologna.

Mercato Bologna, Arnautovic via: le parole dell’agente

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’agente di Marko Arnautovic, il fratello Danijel. Quelle che seguono, sono le parole di un chiaro addio al Bologna, per l’attaccante ex West Ham: “Il Bologna non ci ascolta, ma i patti erano stati chiari. Abbiamo ricevuto molte proposte sia in questo inverno, che nella scorsa estate. Ma per rispetto del Bologna non abbiamo mai concluso niente. Questa volta abbiamo avuto proposte a giugno e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte dai top club, avrebbero preso in considerazione la cessione, se Marko avesse voluto. Vorremmo che la società capisse che l’offerta che è arrivata per Arnautovic, è importantissima come opportunità. Si tratterebbe non solo di competere ad alti livelli, ma di poter vincere pure titoli”.

Ultime Arnautovic, di chi è l’offerta della quale parla l’agente: l’ipotesi italiana

C’è l’ipotesi italiana sulla squadra della quale parla l’agente di Marko Arnautovic. L’addio al Bologna per accasarsi da Mourinho alla Roma, che va a caccia di un attaccante di alto livello, in Capitale, per alternarlo al “Gallo” Belotti, in attesa di Abraham. Sullo sfondo c’è anche l’Inter per Arnautovic.