Tuchel-Bayern, è scontro con la dirigenza: cosa sta succedendo in Germania

Scontro totale tra Thomas Tuchel e il Bayern Monaco dopo la fine della sessione di mercato estiva: caos in Germania

Il Bayern Monaco ha iniziato male la stagione perdendo la Supercoppa di Germania per 0-3 contro il Lipsia. Decisiva una tripletta di uno strepitoso di Dani Olmo.

Gli arrivi di Min-Jae Kim e Harry Kane hanno alzato di molto il livello della rosa, e infatti sono arrivate tre vittorie nelle prime tre partite di Bundesliga, con nove gol fatti e due subiti.

La corsa al titolo è aperta, ma il club bavarese vuole evitare i brividi della scorsa stagione, quando solo il suicidio sportivo del Borussia Dortmund consegnò la vittoria finale al Bayern con conseguente licenziamento di Salihamidzic e Kahn. Thomas Tuchel era subentrato a Nagelsmann nel bel mezzo della stagione, dopo che l’allenatore ex Hoffenheim e Lipsia aveva avuto dei problemi con lo spogliatoio e la dirigenza. Ed è proprio tra la dirigenza del Bayern Monaco e Tuchel che sta scoppiando il caos, l’ennesimo degli ultimi anni con un tecnico ingaggiato da poco.

Ci sono state delle discussioni accese con il motivo principale legato al calciomercato. Secondo Tuchel, la rosa del Bayern Monaco non è molto lunga e nemmeno gli arrivi di Kim e Kane avrebbero migliorato la situazione.

Nervi tesi tra il Bayern e Tuchel: cosa succede

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, il Bayern Monaco e Tuchel sono finiti ai ferri corti quando al termine del mercato, il tecnico tedesco ha definito troppo corta la sua rosa. L’arrivo di Kane doveva essere supportato da altre operazioni in entrata nel reparto offensivo. A parlare di questo è stato anche il CEO Dreesen: “Squadra di prima classe, non c’è motivo per non avere fiducia“.

Al momento, la crisi sembra essere rientrata da quando il presidente onorario Hoeness ha dichiarato: “Vogliamo far bene con Tuchel anche nei prossimi anni, è un allenatore molto bravo e serio. Lavoriamo bene dall’inizio ed è stato evidente nelle ultime settimane“. Insomma, il Bayern Monaco affronterà le prossime partite con un po’ più di serenità dopo quella che poteva essere l’ennesima telenovela.

Resta da capire come reagiranno le parti alla prima difficoltà. In questo senso, l’inizio della Champions League potrà dare tante indicazioni, soprattutto lo scontro diretto alla prima giornata con il Manchester United. Qualche giorno prima, invece, ci sarà la sfida al Bayer Leverkusen, attualmente l’unica squadra a punteggio pieno in Bundesliga insieme al Bayern Monaco.