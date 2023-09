Juventus, Chiesa firma subito: tutti i dettagli

Juventus, Chiesa firma subito. La società bianconera non vuole perdere tempo e ha intenzione di mettere in sicurezza il suo gioiello numero sette.

Dopo soltanto tre giornate il campionato della Juventus ha dato già i primi responsi. La squadra sembra stia acquisendo una mentalità più propositiva in campo e, in generale, una più positiva volontà di cancellare le deludenti ultime due stagioni.

Un dato, però, è emerso in maniera evidente, ovvero che la Juventus non può, e non potrà, fare a meno di Federico Chiesa.

Innegabilmente è lui l’uomo in più di questa Juventus. La società bianconera e Massimiliano Allegri lo hanno ritrovato, in piena forma, dopo averlo atteso due anni. Tanto c’è voluto al celebre figlio d’arte per accantonare, definitivamente, il grave infortunio del gennaio 2022: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il Chiesa di questo inizio di stagione è un giocatore ritrovato, dal punto di vista fisico e mentale. Sembra ormai un lontano ricordo persino il malcelato malcontento dovuto ad evidenti diversità di vedute con il tecnico livornese. Proprio questa apparente insoddisfazione ha fatto si che si inseguissero voci riguardanti una possibile cessione dell’attaccante venticinquenne.

La nuova Juventus vuole ripartire da poche ma solide basi. Una di questa è senza dubbio Federico Chiesa ed è per questo che la società bianconera si è già messa in moto.

Juventus, Chiesa firma subito

Quante volte, durante il calciomercato terminato soltanto qualche giorno fa, i tifosi della Juventus hanno tremato leggendo di una pressoché imminente cessione di Chiesa. Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco, PSG i top club che, a turno, hanno mostrato interesse nei riguardi dell’attaccante genovese.

L’offerta irrinunciabile, per la fortuna dei tifosi della Juventus, non è arrivata. La situazione contrattuale dell’attaccante bianconero, però, porta a dover fare, necessariamente, delle valutazioni. La Juventus ha acquistato Chiesa nell’ottobre del 2020 dalla Fiorentina per una somma complessiva di circa 60 milioni di euro. Il giocatore ha sottoscritto con la società bianconera un contratto, con scadenza giugno 2025, con un ingaggio di 5 milioni di euro.

La prossima estate la Juventus si potrebbe ritrovare con uno dei suoi migliori giocatori ad un solo anno dalla scadenza e nella necessità di doverlo cedere a un prezzo decisamente più basso rispetto al reale valore del giocatore per non correre poi il rischio di perderlo a zero nel 2025. Come ci informa La Gazzetta dello Sport, Giuntoli si sta adoperando per scongiurare un tale pericolo.

La rosea ci fa sapere di una mezza promessa che il direttore tecnico bianconero avrebbe strappato all’agente di Chiesa, Fali Ramadani, al fine di aggiungere un anno in più alla scadenza del contratto e portarla a giugno 2026. Un’operazione che permetterebbe alla Juventus di avere più potere in sede di contrattazione per un’eventuale cessione del suo attaccante.

Una sorta di messa in sicurezza di uno dei pochi punti fermi della nuova Juventus.

