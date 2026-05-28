We Care Genoa: Il Primo Comitato Medico-Scientifico per Atleti e Famiglie in Italia

Una città di mare, un pallone che rotola, una promessa semplice: prendersi cura. A Genova nasce We Care Genoa, un’idea pratica e calda insieme: unire competenza clinica e cuore sportivo per accompagnare atleti e famiglie, dal primo allenamento all’ultimo fischio.

A volte lo sport sembra una macchina perfetta. Poi arriva un affaticamento strano. Un ginocchio che scricchiola. Un dubbio di un genitore. Qui entra in gioco We Care Genoa, il primo comitato medico-scientifico in Italia pensato per atleti e famiglie. Non un elenco di specialisti, ma una squadra.

La novità non è di facciata. Il progetto è operativo da subito. Conta undici specialisti di aree diverse, tutti con una chiara impronta rossoblù. Sono a disposizione dei tesserati, dai professionisti ai ragazzi delle giovanili, e dei loro cari. È un passaggio di livello: lo sport non si “cura” solo al bisogno, si accompagna con metodo.

Perché conta davvero

In Italia lo sport giovanile cresce. Crescono anche gli interrogativi. Gli studi europei stimano che l’arresto cardiaco negli atleti sia raro ma non zero (circa 1–3 casi su 100.000 atleti l’anno). Il nostro Paese chiede già lo screening cardiaco per l’idoneità agonistica. Ma il controllo non basta da solo. Serve una cultura della prevenzione che tenga insieme carichi di lavoro, nutrizione, recupero, salute mentale.

Pensiamo al calcio: le lesioni muscolari sono la prima causa di stop. Il bicipite femorale è spesso il bersaglio. Un ritorno affrettato raddoppia il rischio di recidiva. Le buone pratiche indicano progressioni graduali, test funzionali chiari, criteri di rientro misurabili. Sulle concussioni, i protocolli internazionali consigliano un “return-to-play” a step, con monitoraggio dei sintomi giorno per giorno. Sembra tecnico. In realtà è buon senso organizzato.

Qui We Care Genoa mette ordine. Integra medicina dello sport, ortopedia, fisiatria e fisioterapia. Aggiunge psicologia dello sport e supporto alimentare ispirato a un modello mediterraneo semplice: idratazione, carboidrati nei momenti giusti, proteine a porzioni, attenzione al ferro nelle atlete. Non sono slogan: sono abitudini che si misurano nel recupero e nei minuti giocati.

Come funziona, in pratica

Immaginiamo un ragazzo di 15 anni. Riferisce palpitazioni dopo una seduta intensa. In un sistema separato, rimbalza tra visite e attese. In un sistema integrato, una valutazione rapida incrocia anamnesi, ECG a riposo (previsto dalle norme) ed eventuale test da sforzo se indicato. Se tutto è a posto, si adatta il carico e si educa alla percezione dello sforzo. Se emerge un segnale, si approfondisce subito. La differenza è nel tempo e nella chiarezza.

Ora spostiamoci in tribuna. Una madre chiede: “Integratori sì o no?” La risposta non è un listino. È un colloquio su dieta, sonno, ritmi scolastici. Si parte dal piatto, non dalla pillola. Nel dubbio, niente scorciatoie. È un principio di benessere che vale per tutti.

L’elemento centrale è proprio questo: l’apertura alle famiglie. Non solo assistenza quando c’è un infortunio, ma educazione quotidiana. Incontri su gestione degli infortuni, prevenzione del sovraccarico, segnali d’allarme psicologici. Non abbiamo al momento dettagli pubblici su orari, prenotazioni o coperture specifiche: il club annuncia la piena operatività, ma i canali pratici saranno verosimilmente comunicati agli iscritti. Meglio dirlo chiaro che inventare.

È un progetto che parla genovese: concreto, corale, testardo. Mette insieme rigore clinico e appartenenza rossoblù. Forse è questo il punto: portare la scienza in spogliatoio senza spegnere la passione. Perché lo sport, alla fine, è una faccenda di corpi e di storie. Di passi misurati e di brividi improvvisi. La domanda, allora, è semplice: se possiamo prenderci cura meglio, cosa stiamo aspettando? E noi, da bordo campo, che parte vogliamo giocare?