Zaniolo, la richiesta è folle: il club è sconvolto

Il talento ex Roma ha posto le sue condizioni al club che lo ha contattato: non credono alle loro orecchie

Non si fermano più. Sono ormai entrati in vortice, quello degli infiniti petroldollari, che tutto acchiappa e tutto vorrebbe prendere. Parliamo dei club costituenti la sempre più ambiziosa Saudi Pro League.

Il punto di svolta, nemmeno a dirlo, è stato l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Manchester United nello scorso gennaio. Sebbene ci sia stato più di qualcuno che comunque ha sottolineato che, essendo il campione portoghese a fine carriera, si fosse ancora lontani dalla possibilità di far venire in Arabia campioni nel pieno della maturità, CR7 ha tracciato un solco. Dal quale ora non si riesce più ad uscire.

Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Marcelo Brozovic e, per ultimo, Sergej Milinkovic-Savic sono gli esempi più fulgidi di un calciomercato contro il quale non si può competere. Lo strapotere dei club sauditi rischia di essere un’alternativa più che concreta per molti calciatori, che potrebbero – come alcuni hanno appunto già fatto – abbandonare i sogni di gloria della Champions League per accasarsi presso l’Al Nassr o l’Al Hilal di turno. E attenzione ad un altro aspetto: più ne arrivano e più l’effetto calamita tecnica potrebbe invogliarne altri ancora ad accettare le proposte.

Anche Nicolò Zaniolo, il talento ex Roma passato al Galatasaray nello scorso febbraio, è stato corteggiato da una ricca società araba. L’attaccante nativo di Massa ha risposto a modo suo alle tentazioni asiatiche, sparando una controfferta che ha lasciato di stucco tutti.

Zaniolo vola in Arabia. Ma solo ad una condizione

Si era già parlato, nelle scorse settimane, di un pressing dell’Al Hilal, lo stesso club che ha appena ingaggiato il Sergente dalla Lazio, sull’ex giocatore della Primavera dell’Inter. La stessa Roma già gongolava di fronte all’offerta di 40 milioni per il suo cartellino, considerando che il club capitolino incasserebbe il 20% della futura rivendita da parte del club turco, a patto che questa si concludesse sopra i 16 milioni di euro pattuti nello scorso inverno dal passaggio in Superlig.

Oltre alla società che detiene il cartellino del fantasista cresciuto a La Spezia però, c’è da convincere lo stesso calciatore. Che sembra aver capito più che bene che aria tira, dimostrando di voler sfruttare al massimo la situazione.

Zaniolo avrebbe chiesto un quadriennale da 120 milioni di euro totali come conditio sine qua non per portare i suoi talenti – citando una storica espressione di LeBron James quando passò a Miami da Cleveland – in Arabia Saudita. Il nazionale azzurro, nell’ipotesi remota che la proposta fosse accettata, andrebbe a guadagnare 10 milioni annui in più di Milinkovic-Savic, appena strappato alla Serie A. Per il momento sembra che la proposta non abbia trovato il gradimento della dirigenza saudita.