Inter, tradimento Lukaku: rifiuta l’Inter e resta in Serie A, l’annuncio

È uno dei principali quotidiani italiani a svelare quello che è il futuro di Romelu Lukaku che, tradendo l’Inter, resterà comunque in Serie A.

Questo è quanto annuncia uno dei principali quotidiani italiani, in merito al domani di Lukaku che, salutando comunque il Chelsea, non finirà in nerazzurro.

In ballo, fino a questo momento, c’era la possibilità di vedere Lukaku riscattato dall’Inter, ma le cose sembrano essersi ora stravolte con lo stesso centravanti belga che si sarebbe tirato indietro.

Calciomercato, beffa e tradimento Lukaku: l’annuncio

Sono diversi i rumors attorno al futuro di Big Rom, questa mattina uno dei principali quotidiani italiani ha stampato in prima pagina quella che è la notizia sul tradimento – sportivamente parlando – di Romelu Lukaku all’Inter.

Malgrado il “mai” di un’intervista passata, quando gli si chiedeva di un possibile trasferimento ad una rivale storica dell’Inter, in Serie A, le cose sembrano praticamente ora cambiate.

Perché l’attaccante ex Inter è finito nel mirino del Milan e non solo, e il Chelsea sta valutando ogni ipotesi anche tra le rivali dei nerazzurri, in Serie A. La beffa per l’Inter potrebbe arrivare con il passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku, opzione che il belga starebbe ora valutando.

Mercato Juventus, l’opzione Lukaku si fa concreta: la notizia

A riportare la notizia, in mattinata, sono i colleghi de Il Corriere dello Sport, in merito al tradimento all’Inter di Lukaku, per giocare alla Juventus. Malgrado l’accordo dell’Inter, col Chelsea, le cose adesso si complicano perché il belga si è preso del tempo per riflettere.

Giuntoli avrebbe mosso i primi passi e, di fronte alla possibilità di vedere Vlahovic al Paris Saint-Germain o comunque lontano dalla Juventus, potrebbe spostare gli equilibri in Serie A, col gran colpo a sorpresa. Lukaku finirebbe così alla Juve, destabilizzando e non poco Marotta, così come tutto l’ambiente interista.

Ultime Juventus: le cifre del colpo Lukaku

L’Inter avrebbe in mano un accordo da 40 milioni circa per Lukaku, stesse cifre sulle quali spingerebbe ora la Juventus, per la clamorosa beffa ai nerazzurri. La cosa che mette in allarme i nerazzurri, è sapere che Lukaku ad oggi rifiuta l’Inter, per prendersi del tempo. Un tempo che gli servirà per prendere una decisione, magari, sul suo futuro alla Juventus. A quanto pare, Lukaku, non finirà però al Milan, che ha altre idee per l’attacco al momento. Cristiano Giuntoli è arrivato da poco e sta già destabilizzando il mercato in Serie A.