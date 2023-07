Champions, big nei guai: scoperti 122MLN non dichiarati

Un’indagine del Telegraph ha messo i riflettori sui conti del top club d’Europa: qualcosa non quadra, la verità a galla

Ancora una nuova inchiesta ha travolto il mondo del calcio internazionale. La notizia è sbucata fuori pochi minuti fa con l’indagine condotta dal tabloid inglese The Telegraph, che ha voluto fare luce su una situazione atipica in casa della big d’Europa.

Al momento l’accordo messo in atto dalla big d’Europa non è chiaro se sia o meno illecito: tutto andrà vagliato nei minimi particolari per conoscere al meglio la situazione in casa della top d’Europa. La notizia ha fatto scattare subito l’allarme con l’inchiesta condotta dal tabloid The Telegraph. Una dinamica davvero ingarbugliata per scoprire così gli altarini di quanto successo negli ultimi anni. Tutto è ancora ignoto, ma c’è stato un campanello d’allarme che subito è scattato in questi minuti.

Champions, Florentino Perez interpellato: la situazione non chiara al Real Madrid

Ore complicate in casa del club spagnolo del presidente Perez. L’inchiesta ha fatto suscitare più di qualche dubbio per le sue manovre che non appaiono al momento convincenti. La situazione resta così poco chiara, ma sicuramente ci saranno spiegazioni più dettagliate a partire dalle prossime ore.

Lo storico tabloid inglese, The Telegraph, ha puntato i riflettori sul Real Madrid con una vera inchiesta dettagliata per quanto riguarda il bilancio della società spagnola del presidente Florentino Perez. Qualcosa non quadra da tante stagioni visto che i blancos non hanno operato spesso sul fronte calciomercato limitandosi ad un colpo per ogni sessione.

Il presidente Florentino Perez non ha voluto così svelare i motivi per il 20% dei suoi costi non è stato inserito nei risultati finanziari più recenti del club. Così 135 milioni di euro di pagamenti sono racchiuse direttamente in una voce intitolata ‘altre spese operative’. Il tabloid Telegraph si è messo in contatto con il Real Madrid, che si è limitato a spiegare che si trattato di spese di marketing grazie all’accordo del gruppo private equity Providence. Al momento non si conoscono con certezza i vari motivi, ma sicuramente non è così chiara la situazione. Il numero uno delle merengues cercherà così di chiarire i motivi di questa dinamica che è venuta a galla totalmente a sorpresa.