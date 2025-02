40 anni Cristiano Ronaldo: diventa presidente, quale club compra

Cristiano Ronaldo ha appena compiuto 40 anni e ha deciso di farsi un grande regalo di compleanno: comprerà un club.

Il campione portoghese sta vivendo una seconda giovinezza in Arabia Saudita e ha intenzione di non smettere ancora con il calcio giocato. Sta segnando a raffica anche in Medio Oriente e vuole portare grossi miglioramenti in un calcio ancora poco sviluppato e che sta cercando di prendere la strada giusta per espandersi.

Il nome di Cristiano Ronaldo è sempre al centro di grandi discussioni che riguardano il suo futuro e su quanti anni potrà ancora giocare a calcio ed essere protagonista indiscusso delle prossime stagioni.

Cristiano Ronaldo compra un club: il suo annuncio fa impazzire i tifosi

Il futuro di Cristiano Ronaldo nel mondo del calcio sarà ancora molto lungo. Da calciatore probabilmente finirà tra qualche anno, sicuramente dopo il Mondiale del 2026 in cui vuole essere ancora protagonista con il suo Portogallo, ma poi continuerà con giacca e cravatta per provare a portare in alto anche un club.

Ronaldo è abituato a vincere e impiegherà tutte le sue energie per farlo anche da proprietario di un club. Esatto, è questo il suo obiettivo e desiderio per il futuro: acquistare un club e portarlo alla vittoria nel giro di poco tempo.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Cristiano Ronaldo che ha ribadito la sua volontà di non diventare allenatore ma di passare dal lato dirigenziale nel prossimo futuro.

Cristiano Ronaldo: “Comprerò un club, ho già deciso”

La carriera di Cristiano Ronaldo è storica ed epica, è indimenticabile tutto ciò che ha fatto nella sua vita da calciatore ma il suo obiettivo, ora, è quello di far diventare indimenticabile anche la “prossima vita” nel mondo del calcio.

“Se posso diventare proprietario di un club, perchè dovrei fare l’allenatore, il ds o l’amministratore delegato? È questo il mio sogno e sono sicuro che ci riuscirò“, ha detto Cristiano Ronaldo a Canal 11, svelando poi che il suo desiderio è quello di “di non essere il proprietario di un solo club ma di diversi“.

E da quale club potrà iniziare? L’indizio è legato al suo passato e ai suoi primi passi: lo Sporting Lisbona. “Adoro guardare le partite dello Sporting, è la mia squadra…“, con queste parole ha fatto sognare i tifosi biancoverdi che sperano di rivederlo presto con i loro colori, anche se non più da calciatore.

Ronaldo presidente dello Sporting Lisbona: la data

Cristiano Ronaldo ha appena compiuto 40 anni e vuole straviolgere ancora il mondo del calcio. Può diventare presidente dello Sporting Lisbona ma dalle sue parole sembra chiaro che voglia costruire una società capace di poter gestire diversi club, sul modello – per esempio – della RedBull.

Entro il 2030 Cristiano Ronaldo potrebbe diventare presidente dello Sporting Lisbona. Il suo futuro è in fase di definizione e può cambiare da un momento all’altro.