Novità Milan, Conceiçao l’ha escluso dalla lista: addio immediato

Il Milan ha apportato un’importante modifica alla lista per la Serie A presentata prima del derby di domenica scorsa.

Sergio Conceiçao si è espresso una volta e per tutte in merito, escludendo dal gruppo squadra il giocatore, che già da tempo non godeva della fiducia dell’allenatore portoghese, sempre che l’abbia avuta anche per un solo momento. Il lusitano vuole avere a disposizione gente che crede in lui e nel suo modo di allenare, e l’ha confermato rivoluzionando completamente la sua rosa nell’arco degli ultimi tre giorni di calciomercato.

Alcuni sono andati via, altri ancora sono rimasti, proprio come il calciatore in questione, ma non credessero che così facendo Conceiçao in qualche modo li rivaluterà, anche perché l’ex Porto ha deciso i 21 uomini con i quali andare “in guerra” in questi ultimi sei mesi di stagione.

Conceiçao l’ha escluso dalla lista per il campionato

Che Sergio Conceiçao fosse uno di quegli allenatori che non guarda in faccia a nessuno lo sapevamo. Non importa come ti chiami, se Leao, Theo Hernandez o Ismael Benancer, l’importante è mettersi al servizio della squadra per remare tutti insieme verso un unico obiettivo, che a questo punto della stagione si chiama quarto posto. Il portoghese si è reso conto che alcuni non erano disposti a farlo, ed è per questo che ha ordinato una maxi rivoluzione negli ultimi 3 giorni di calciomercato.

Il Milan l’ha accontentato liberandosi di quelle che potrebbero essere definite le “mele marce” dello spogliatoio, costruendo con i giusti innesti una squadra a forma e somiglianza proprio di Conceiçao. Nonostante questo, comunque, il Diavolo non è riuscito a piazzare proprio chiunque, come conferma la permanenza di alcuni giocatori che, però, continuano a non rientrare nei piani dell’allenatore rossonero.

In caso di uscita di Luka Jovic o Francesco Camarda sarebbe potuto anche tornare utile, ma è oramai da giugno un ex giocatore del Milan, nonostante continui a prendere lo stipendio. Come da pronostico, infatti, Sergio Conceiçao ha escluso ancora una volta Origi dalla lista di Serie A del Milan, nonostante ci fosse la possibilità di reintegrarlo viste le uscite nelle ultime ore di calciomercato. A riportarlo sono i colleghi di TMW.

Novità importante nella lista di campionato del Milan

Se da un lato c’è la consuetudine ormai, vista l’esclusione di Divock Origi, dall’altra c’è la novità, o meglio ancora, la sorpresa. A differenza di quanto invece si poteva credere fino a qualche giorno fa, complici per l’appunto le tante ed inaspettate uscite degli ultimi giorni di calciomercato, Bennacer su tutte, Conceiçao ha reintegrato nella lista Serie A del Milan un giocatore che prima del derby era stato invece escluso.

Emerson Royal potrà dunque essere utilizzato dal mister lusitano in campionato, così come in Coppa Italia, a differenza invece della Champions League, dove con ogni probabilità lascerà il posto a Kyle Walker. Da possibilità partente ad arma in più dunque, con il brasiliano che avrà sei mesi a disposizione per dimostrare di potersi meritare la conferma in rossonero anche per la prossima stagione.