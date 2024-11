Ronaldo anticipa la Juve: Ancelotti lo regala

Carlo Ancelotti “regala” il suo talento, pronto a spedirlo altrove a farsi le ossa: lo voleva la Juve ma Ronaldo rischia di anticipare tutta la concorrenza

Manovre di mercato in corso. La Juve guarda addirittura in casa Real Madrid per provare a strappare uno dei giocatori più chiacchierati ai blancos. Non sarà un’impresa facile per una serie di ragioni, anche se il club madrileno sta valutando la cessione. Carlo Ancelotti potrebbe aprire a questa possibilità, la società invece è ancora indecisa sul da farsi.

Gli attuali campioni d’Europa non si fanno trovare mai impreparati e oltre a Mbappè (fin qui poco brillante nella sua nuova avventura, c’è da dirlo) nella scorsa estate hanno deciso di aggiudicarsi anche le prestazioni di uno dei giovani più promettenti a livello mondiale. Quando si finisce in un top club come il Real, però, c’è da mettere in conto che sarà difficile trovare spazio. Specialmente se davanti hai gente come Rodrygo, Vinicius e lo stesso asso francese.

Ronaldo lo vuole, Juve beffata? Ancelotti è pronto a cederlo!

Da quando Endrick è sbarcato al Real Madrid la scorsa estate si è dovuto accontentare delle briciole e tanta, troppa panchina per un giovane del suo talento. Il classe 2006 di cui si parla un gran bene, come uno dei migliori crack a livello mondiale, si è messo a completa disposizione di Carlo Ancelotti che però fin qui gli ha potuto regalare pochissimo minutaggio.

Per questo si stava pensando ad una possibile partenza in prestito, già a gennaio, del talento. In questo modo il brasiliano potrebbe mettere fieno in cascina e tornare migliorato al Real per prendersi, un giorno nemmeno troppo lontano, un posto da titolare fisso nell’attacco merengues. Tra i club che lo seguono con interesse c’è proprio la Juve, accostato di recente ai bianconeri per sbarcare in serie A in prestito. C’è però un problema.

La squadra piemontese non ha posti extracomunitari a gennaio, si tratterebbe di un’operazione da poter perfezionare solo nella prossima estate. A quel punto è logico che il Real lo darebbe ad altre squadre che possono prenderlo subito, alla riapertura del mercato. Come ad esempio il Valladolid di Ronaldo. “Il Fenomeno” lo vuole a gennaio. In questo modo la Juve rischia di restare beffata e anticipata dal meno quotato club di Liga.

I rapporti tra Florentino Perez e il suo ex giocatore sono ottimi ed è lecito pensare che l’affare possa andare in porto. D’altronde quando c’è qualche giovane da mandare in prestito il Valladolid è sempre una valida opzione per il Real proprio per la presenza di Ronaldo in qualità di presidente. Ad ogni modo non è detto che Endrick lasci Madrid. La società, infatti, vorrebbe trattenerlo in rosa, promettendogli maggior minutaggio appena sarà possibile.