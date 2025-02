Inter: bloccato un centrocampista, è il sostituto di Calhanoglu

Importanti novità di mercato relative al prossimo acquisto dell’Inter che, nello scacchiere di Inzaghi, andrà a ricoprire il ruolo di Calhanoglu. Ecco tutti i dettagli su questa operazione da 14 mln di euro.

L’Inter segue le indicazioni della proprietà e mette a segno un altro acquiso in prospettiva futura, che riguarda proprio il sostituto di Calhanoglu che a questo punto può essere l’uomo mercato della prossima stagione.

Il centrocampista turco, che la scorsa estate è stato vicino al Bayern Monaco, potrebbe pensare di fare le valigie e chiudere in anticipo la sua avventura in nerazzurro. Una cessione di Calhanoglu garantirebbe un’ottima plusvalenza all’Inter che, a quel punto, avrebbe già in casa il sostituto.

Infatti, oltre ad Asllani, Marotta e Ausilio hanno chiuso per un altro giovane talento che sarà a Milano la prossima estate. Sarà il primo acquisto dell’Inter pe la stagione 2025-2026.

Calciomercato Inter: accordo per l’estate, nuovo centrocampista per Simone Inzaghi

C’è l’accordo per quanto riguarda il prossimo colpo dell’Inter, che arriva direttamente dalla Croazia.

Seguito per parecchi mesi, alla fine la società nerazzurra ha deciso di affondare per prendere il giocatore classe 2003.

L’operazione, durata dagli agenti Dzidic e Zivko, ha dato esito positvo con la fumata bianca che è attesa a stretto giro. L’idea del club è quello di inserire un altro ragazzo che possa raccogliere in futuro l’eredità di Calhanoglu.

Ecco la scelta del club che ha deciso di portare all’Inter Sucic della Dinamo Zagabria.

Inter Sucic: c’è l’accordo, quale sarà il suo ruolo in nerazzurro

L’Inter guarda al futuro e segue le indicazioni della proprietà Oaktree, che ha già ribadito i suoi obiettivi ovvero la valorizzazione dei giovani talenti per mettere a segno future plusvalenze.

Ed è in quest’ottica che si muove la società nerazzurra, che ha già individuato il prossimo Calhanoglu. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, riportate dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la società ha deciso di chiudere in anticipo l’affare per il giovane centrocampista croato, classe 2003.

Ci sono gli accordi con la Dinamo Zagabria, che la prossima estate cederà all’Inter Petar Sucic. Il prezzo di questa operazione è di 14 milioni di euro, più 2,5 di bonus. Inoltre, la società nerazzurra garantirà il 10% sulla futura rivendita del calciatore che ha tutte le carte in regola per sostituire in futuro Calhanoglu.