60 milioni e scambio: Bremer-Juve, c’è l’addio

La Juventus lascia partire Bremer: affare da 60 milioni e super scambio con una big europea, il difensore lascia Torino.

L’era Giuntoli alla Juventus è cominciata. E la firma del dirigente ex Napoli si sta vedendo fin dalle prime operazioni. Pochi nomi di grido accostati alla Vecchia Signora, grande pragmatismo e volontà di autofinanziare il mercato.

Per poter comprare, serve prima cedere e far cassa. Non a caso, da giorni si parla di una possibile partenza di almeno uno tra Chiesa e Vlahovic. Ma se invece il grande sacrificato di questa stagione fosse Bremer? Un’ipotesi non così remota, considerando l’interesse di almeno una big inglese per l’ex Toro.

Arrivato dal club granata la scorsa estate per 41 milioni di euro, il difensore brasiliano è stato protagonista di una stagione con diverse luci ma anche qualche ombra. Il suo rendimento non è stato costante, anche se sufficiente, considerando che si trattava della prima esperienza in una big del calcio europeo.

Tuttavia il nuovo corso bianconero si basa su una sola e semplice regola: tutti sono importanti, ma non esiste un giocatore incedibile. Davanti a un’offerta conveniente, può partire chiunque, anche uno degli ultimi arrivati, anche un giocatore su cui, in teoria, dovrebbe basarsi il progetto. E a quanto pare dall’Inghilterra questa super offerta potrebbe davvero arrivare a giorni: sul tavolo una pioggia di milioni di sterline e anche un potenziale scambio da urlo.

Trattative vere e proprie al momento non ci sarebbero. Ma un paio di grandi squadre inglesi avrebbero iniziato a sondare il terreno, manifestando il proprio interesse per un giocatore che ha tutto per imporsi anche in una big di livello internazionale. E la Juventus non chiude la porta a potenziali acquirenti. Anzi, a quanto pare avrebbe anche fissato il prezzo: per 60 milioni il brasiliano può partire.

Una valutazione altissima che ha fatto tentennare il Tottenham, la prima squadra ad essersi interessata al difensore negli scorsi giorni. Non avrebbe invece spaventato per ora il Manchester United. I Red Devils, alla ricerca di un rinforzo di livello in difesa, dopo essersi visti sfumare Kim, sono pronti ad accontentare la Juventus, arrivando alla valutazione totale attraverso l’inserimento nella trattativa di una contropartita. E il nome giusto potrebbe essere quello di Anthony Martial, da tempo accostato alla Vecchia Signora.

L’attaccante francese, esubero di lusso in casa United, è reduce da una stagione da 9 gol e 3 assist in 29 presenze totali, non tutte dal primo minuto, e già negli scorsi mercati era finito nel mirino della Juventus come potenziale rinforzo per l’attacco. Il suo cartellino ad oggi è valutato circa 15 milioni. Con l’aggiunta di 40-45 milioni cash, si arriverebbe quindi a coprire la richiesta economica che il club bianconero fa per Bremer.

C’è però un grosso ostacolo. La Juventus a quanto pare, pur non disprezzando Martial, vorrebbe cedere il proprio difensore esclusivamente per un’offerta in denaro, senza l’inserimento di contropartite, anche per poter mettere a bilancio una plusvalenza reale e redditizia. E considerando che lo United non è riuscito a trovare la liquidità per pagare la clausola di Kim nelle scorse settimane, difficilmente in questa fase del mercato potrà accontentare i bianconeri. Fino a prova contraria.