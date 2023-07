Diritti Tv: niente Dazn e Sky, ecco dove si vedrà la Serie A

Tutto pronto per la nuova corsa dei diritti tv di Serie A. perché il campionato italiano potrebbe subire delle variazioni importanti in vista dei prossimi anni a livello di tv.

Ci sono delle notizie che riguardano le cose che possono accadere al campionato italiano in vista dei prossimi anni, si aspetta la decisione ufficiale.

Importanti notizie che possono cambiare il futuro del calcio italiano che ancora non sa dove passerà in vista dei prossimi anni. Perché c’è l’intenzione di cambiare tutto totalmente e ampliare i progetti.

Serie A 2024/25: diritti Tv che cambiano

Dove vedere la Serie A 2024/25? SKY e DAZN si sfidano su quello che può essere l’acquisto dei diritti tv che possono decidere di comprarli in vista di quello che potrebbe accadere e cambiare del tutto la visione del mondo del calcio. Negli ultimi 3 anni c’è stato Dazn che ha acquistato i diritti di Serie A e ora qualcosa di grosso potrebbe cambiare per il futuro. Perché bisognerà capire come andranno a finire le cose.

Tante le polemiche attorno a Dazn per quanto accaduto negli ultimi tre anni da quando ha comprato i diritti tv di Serie A fino alla prossima stagione. Già qualche modifica potrebbe avvenire in queste prossime ore che le società che hanno intenzione di incassare una cifra sempre più alta e per questo motivo proveranno a spingere per vendere al miglior offerente ma che possa assicurare anche un progetto a lungo termine importante.

Ma ora sono i tifosi a chiedere chiarezza, e bisognerà il prima possibile prendere una decisione che possa del tutto svoltare il progetto del campionato italiano che gode ancora di una situazione particolare riguardi i diritti tv di Serie A.

Diritti Tv Serie A: rifiutate le prime offerte di Sky e Dazn

La Lega Serie A ha deciso di non accettare le prime offerte che sarebbero arrivate da parte di Sky e di Dazn, presentate dai broadcaster per i diritti Tv del campionato di Serie A per la stagione 2024-25.

Proprio nelle ultime ore si sarebbe conclusa l’Assemblea odierna nella sede di via Ippolito Rosellini: i 20 club hanno deciso di estendere le trattative private e c’è data di scadenza 14 luglio.

Serie A: Diritti Tv che saranno conclusi nei prossimi giorni

Via alle trattativa con Mediaset, Dazn Sky e altri per i diritti tv Serie A 2024 25, che proseguiranno quindi nelle prossime settimane. Ora siamo arrivati al momento decisivo per provare ad arrivare ad una decisione definitiva riguardo quello che accadrà al campionato di Serie A in vista del futuro.