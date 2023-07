Alla Juve in saldo, tifosi increduli: nessuno lo conosce

La Juventus potrebbe acquistare a breve un calciatore sconosciuto alla maggior parte dei tifosi: si tratta di un attaccante, tutti i dettagli

Sono tante le operazioni che la Juventus potrebbe mandare in porto nei prossimi giorni. Definito l’acquisto di Timothy Weah dal Lille, che sostituirà Juan Cuadrado andato via a parametro zero, Cristiano Giuntoli cerca un nuovo terzino.

Un altro giocatore destinato a partire è Alex Sandro, che ha visto il suo contratto rinnovarsi automaticamente per le tante presenze accumulate. E il nuovo ds vorrebbe sostituirlo con Parisi dell’Empoli, che da poco ha terminato la sua esperienza all’Europeo Under 21 con l’Italia.

Altri giocatori destinati a essere ceduti sono i vari McKennie, Arthur e Zakaria. Esuberi che permettono alla Juve di risparmiare più di qualcosina sul monte ingaggi e, perché no, magari anche incassare qualche milione per gli addii a titolo definitivo.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, c’è un giocatore su cui la Juventus potrebbe puntare per il presente e per il futuro. Si tratta di Daniel Jebbison, centravanti canadese classe 2003 che ha sorpreso l’Inghilterra per le sue caratteristiche fisiche e l’alto potenziale. Una stazza di 190cm che farebbe molto comodo ad Allegri, che ha sempre amato giocatori molto strutturati e in grado di sfruttare i cross dalle fasce.

Juventus, spunta il nome di Jebbison per l’attacco

Le ultime indiscrezioni di mercato portano a una Juventus molto interessata a Daniel Jebbison. Attualmente allo Sheffield United, nell’ultima stagione ha giocato 19 partite tra Championship e FA Cup, con 2 gol segnati e un assist. Un buon rendimento considerando soltanto i 684′ giocati.

Jebbison è una punta centrale classe 2003 e fa parte di quella golden generation che il calcio canadese sta sfornando negli ultimi anni. A livello giovanile ha rappresentato l’Inghilterra con le under, ma potrebbe cambiare ancora idea per scendere in campo con il Canada.

Lo Sheffield valuta Jebbison circa un milione di euro, una cifra più che alla portata per la Juve. C’è la concorrenza di club esteri come Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, famosi per la loro cultura nel puntare su giocatori giovani e in rampa di lancio.

Sarebbe comunque complicato, tuttavia, che la Juventus acquisti Jebbison per fargli fare il titolare. In quel ruolo ci sono Vlahovic e Milik e dunque il futuro dell’attaccante potrebbe anche essere altrove. Magari con un prestito in uno dei club della Serie A che ha bisogno di una punta forte fisicamente e brava di testa.