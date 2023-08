Accelerata improvvisa, Morata torna in Serie A: le cifre

L’ex attaccante della Juve, ufficialmente confermato da Diego Simeone all’Atletico, potrebbe tornare in Serie A

Strana storia, quella di Alvaro Morata. Non certo osannato, ma nemmeno troppo criticato, nel corso della sua ultima biennale esperienza alla Juve, lo spagnolo è stato rimpianto una volta tornato alla base, all’Atletico Madrid, dopo che lo stesso club bianconero non se l’era sentita di spendere i 35 milioni per il suo riscatto definitivo.

Tornato come detto nel club colchonero con le stigmate quasi dell’indesiderato, l’attaccante si è reso protagonista di una buona stagione nonostante le indubbie difficoltà della squadra, arrivata ultima nel suo giroe di Champions League. Il tecnico Simeone ha cambiato modulo, interpreti, ma lui il suo spazio se l’è sempre ritagliato. Al punto che gli stessi tifosi dell’Atletico hanno apprezzato la generosità del bomber, spesso assistito da un brillantissimo Antoine Griezmann.

All’alba della nuova stagione, che si appresta ad aprire i battenti, Morata è sull’agenda di diversi club italiani che vorrebbero servirsi delle sue prestazioni. Il club spagnolo non ha messo il veto sulla cessione dell’ex Juve, sebbene ultimamente il Cholo ha dichiarato di sperare che Morata resti con lui. Se arriva l’offerta gusta però, il giocatore potrebbe partire. C’è un top club della nostra Serie A che sembra in pole position per il suo acquisto.

Marotta prova la nuova offensiva: ecco l’offerta sul piatto

Giuseppe Marotta, l’abile dirgente dell’Inter che conosce molto bene Morata avendolo portato a Torino ai tempi della sua esperienza dirigenziale nella ‘Vecchia Signora’, è ancora un estimatore del calciatore. E, cosa più importante, lo è anche Simone Inzaghi, che fa i conti con la povertà, in termini numerici, del suo reparto d’attacco. A conti fatti, dopo gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, sono solo quattro gli attaccanti in rosa. Di cui due, per diversi motivi, potrebbero non essere affidabili ad alti livelli. Parliamo di Joaquìn Correa e di Sebastiano Esposito, quest’ultimo rientrato alla base dopo il prestito al Bari.

La dirigenza meneghina spinge per una cessione del Tucu, che tra infortuni e inspiegabili assenze dal punto di vista del coinvolgimento nel gioco della squadra, è sulla lista dei partenti. L’Inter intende spingere sull’acceleratore per Morata, per il quale sono stati messi sul piatto 15 milioni. Il farto che contestualmente Marotta abbia anche offerto 22 milioni più 3 di bonus per Scamacca non influisce sulla volontà del club di tesserare, eventualmente, entrambi gli attaccanti. Un possibile doppio colpo che farebbe fare i salti di gioia a Simone Inzaghi.