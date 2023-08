Calciomercato, ritorno in Serie A di Malinovskyi: destinazione a sorpresa

È andato bene il suo periodo italiano con l’Atalanta, meno quello vissuto al Marsiglia, Ruslan Malinovskyi pronto al ritorno in Serie A.

Con destinazione a sorpresa perché, secondo quelle che sono le ultime notizie di calciomercato arrivate in serata, il talento ucraino potrebbe giocare di nuovo in Italia, in un club a sorpresa per quelle che erano le voci di mercato sul suo conto.

Aveva lasciato l’Atalanta dopo alcune presunte discussioni con Gian Piero Gasperini, più volte smentite poi dalle parti, adesso Malinovskyi potrebbe tornare in Italia, per giocare di nuovo in Serie A. L’esperienza con l’OM sarebbe arrivata al capolinea.

Calciomercato, colpo Malinovskyi in Serie A: la destinazione

Ruslan Malinovskyi potrebbe sbarcare in Serie A, tornando in Italia, nell’immediato. In questa estate, dopo la breve parentesi vissuta al Marsiglia dove cercava un posto da titolare per giocare di nuovo in Champions League.

Una competizione, quella massima della Uefa, che ha vissuto in passato e da protagonista con la maglia dell’Atalanta. Dopo il passato appunto alla Dea, nel 2023/2024 potrebbe vestire un’altra maglia, di una rivale, diventando uno dei colpi più importanti del mercato recente del club.

Si tratta del Torino, che ha come obiettivo di calciomercato, appunto, Ruslan Malinovskyi. Il trequartista ucraino finirebbe in Italia per giocare sulla trequarti di Juric, con i granata che lascerebbero così andare Vlasic, mollando la presa al West Ham.

Mercato Torino, colpo Malinovskyi: ma c’è una concorrente

È il collega ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Torino, riguardo il colpo Ruslan Malinovskyi.

Il calciatore ucraino potrebbe, all’età ormai di 30 anni e non più giovanissimo, vivere una seconda esperienza italiana, seppur senza competizioni europee. Ma con l’alta ambizione che ha Juric, di finire nella parte alta della classifica con il club granata.

Un calciomercato però che vede forte la concorrenza del Besiktas, club turco che punterebbe su un altro colpo “italiano” ed ex Serie A, dopo il passaggio di Ante Rebic dal Milan. In ogni caso, il Torino che punta forte su Malinovskyi, lo prenderebbe in prestito con opzione di riscatto.

Ultime Torino, arriva Malinovskyi e si sblocca una cessione

Si sbloccherebbe una cessione con l’arrivo di Ruslan Malinovskyi al Torino. Perché c’è chi è in attesa di essere liberato e parliamo di Simone Verdi, ai margini probabilmente di quello che è il progetto granata. Verdi, ad ora, ha il posto di Vlasic che non è stato ancora sostituito al Torino. Pertanto, con l’arrivo del calciatore ucraino, le cose si sbloccherebbero sulla cessione di Verdi che continua a piacere all’Hellas Verona e al Frosinone.