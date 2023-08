Adesso è UFFICIALE: il club riparte dalla Serie C, svolta storica dopo la Juventus

Svolta storica per il calcio italiano e per il club che riparte dalla Serie C, con ufficialità arrivata nel corso di questa giornata.

Presentati i calendari della Serie C, con la data fissata a settembre per quanto riguarda la prima giornata del campionato di terzo livello del calcio in Italia, c’è un club che ripartirà dalla Serie C segnando un nuovo evento storico per il calcio italiano.

Nei giorni che sono seguiti alle sentenze che hanno riguardato, inoltre, altre vicende sui club che hanno avuto qualche problema con l’iscrizione ai campionati di Serie B e di Serie C, ecco che arriva la sentenza con ufficialità in merito al club che ripartirà giocando tra i professionisti nella Serie C 2023/2024.

Adesso è ufficiale, club iscritto alla Serie C: svolta storica

Succede dopo la Juventus, la scia continua sul percorso preso dalla Serie C. Il club avrà una nuova società all’interno del campionato italiano di terzo livello, con la decisione che sa di svolta storica.

L’inizio del campionato di Serie C si avrà nei primi giorni di settembre, nel week-end di domenica 3 settembre, con una nuova squadra dopo quanto già successo con la Juventus.

Perché qualche anno fa ha fatto da apripista la Juventus, con un altro club che segue la decisione della “cantera” per il campionato di Serie C: l’Atalanta avrà una squadra Under 23 iscritta al campionato, vedendo i suoi giovani tra i professionisti del calcio italiano.

Atalanta come la Juventus: svolta storica in Serie C

Svolta storica in Serie C, con un’altra squadra Under 23 nel campionato di terzo livello del calcio italiano. Come riportato sul sito ufficiale del club degli orobici, l’Atalanta Under 23 parteciperà al campionato di Serie C. Una svolta storica per il calcio giovanile, dopo quanto successe anche con la Juventus. Nel comunicato ufficiale dell’Atalanta, la decisione del club con ammissione da parte della Lega Pro:

“L’Atalanta comunica che la formazione Under 23 disputerà il campionato 2023/2024 di Serie C. Nella giornata odierna è stata accolta la domanda d’ammissione al campionato di Lega Pro della squadra B della società atalantina. Questa è un’importante occasione di crescita per l’Atalanta che avrà la possibilità di veder crescere i giovani talenti usciti dal vivaio”.

Girone Serie C, l’Atalanta Under 23 giocherà un derby: ecco la scelta

Finirebbe nel girone A di Serie C, uno dei tre, all’interno del quale vivrà il derby di Bergamo. Sfiderà l’Albinoleffe, la formazione Under 23 della Dea che si è mostrata tra le squadre giovanili più forti dell’ultimo decennio, con i diversi giovani che sono arrivati nella Prima Squadra di Gian Piero Gasperini.