Accordo per Milinkovic-Savic: Lotito accontenta tutti, annuncio a ore

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio nelle prossime ore: raggiunto l’accordo di massima che accontenta anche Lotito.

La Lazio perde Sergej Milinkovic-Savic in questa sessione di calciomercato estiva. Il centrocampista serbo è sempre al centro di trattative di grandissimo livello ma da tempo non ha mai trovato l’accordo per lasciare i biancocelesti. Il tuttocampista serbo ha terminato alla grande il campionato con la squadra di Maurizio Sarri e ora si aspettano offerte irrinunciabili, sia a livello personale che per la società di Claudio Lotito.

La cessione di Milinkovic-Savic non è mai stata nei piani della Lazio che, però, deve fare i conti con il forte interesse delle grandi squadre. Intanto il centrocampista serbo è stato paparazzato in città e sono aumentate le voci su un suo possibile addio.

Calciomercato Lazio: pronta la cessione di Milinkovic Savic

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic cambia il calciomercato di Serie A. Il centrocampista serbo è al centro di numerose voci che lo vorrebbero lontano dal club di Maurizio Sarri e pronto all’addio immediato. Ci sono tanti top club interessati al suo acquisto e quest’estate sarà quella dell’addio definitivo.

Milinkovic dice lascia la Lazio? Le possibilità ci sono e si stanno facendo sempre più vive, nonostante la grande stagione del club che è tornato a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

La cessione di Milinkovic Savic è questione di giorni: l’accordo sembra ormai definitivamente raggiunto. Il serbo è sempre stato un obiettivo, già da diverse stagioni, delle grandi del nostro calcio e di quello europeo ma Claudio Lotito non aveva mai aperto la porta alla cessione.

Lazio, Milinkovic-Savic va in Arabia Saudita: Juve beffata

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà in Arabia Saudita. Il centrocampista lascia la Lazio e no continuerà la sua avventura in Europa. Nei giorni scorsi c’erano stati forti interessamenti del governo saudita, pronto a ricoprirlo d’oro, ma poi la situazione sembra non poter decollare.

Secondo quanto riferisce Repubblica, invece, è vicino l’accordo tra l’Al-Hilal e Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo lascia la Lazio entro questa settimana e volerà in Arabia Saudita e raggiungerà Kalidou Koulibaly e Ruben Neves.

La Juventus resta beffata per Milinkovic Savic. I bianconeri avevano tentato l’assalto nelle ultime ore ma l’offerta dell’Al-Hilal è stata impossibile da rifiutare per il centrocampista.

Milinkovic-Savic all’Al-Hilal: 20 milioni a stagione

Milinkovic-Savic a giorni diventerà un nuovo calciatore dell’Al-Hilal. Il centrocampista serbo ha detto sì all’offerta dall’Arabia Saudita dopo un periodo di riflessioni importanti. Nelle sue idee c’era la volontà di permanenza in Europa ma non ha trovato l’accordo con nessun club che giocasse la Champions League.

Alla Lazio andranno i 40 milioni di euro richiesti da Lotito e il calciatore firmerà un contratto da 20 milioni a stagione. Entro questa settimana ci sarà la chiusura definitiva dell’affare e poi l’annuncio ufficiale.