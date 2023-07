Costume straripante: Elettra Lamborghini lascia senza parole

La meravigliosa ereditiera torna a brillare sui social con una foto decisamente scottante: i fan a bocca aperta

È certamente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che, in pochi anni, ha conquistato le simpatie, l’ammirazione e l’affetto di milioni di persone. Elettra Lamborghini, però, è molto lontana dal fermare la sua corsa al successo. Ed è per questo che soprattutto sui social rimane tutt’ora sulla cresta dell’onda.

Ereditiera della dell’impero Lamborghini, leggendario marchio di automobili tra i più famosi e ricercati in tutto il mondo. Un vanto italiano, fondato da suo nonno Ferruccio tanti anni fa e che adesso va avanti con altrettando successo davvero dappertutto. Eelettra Lamborghini nasce a Bologna, il 17 maggio 1994 e – come anticipato – è la nipote del fondatore dell’omonima casa automobilistica.

Sin dalla gioventù Elettra ha mostrato predisposizione, passione e grande talento verso il mondo della musica. Negli ultimi anni alcuni dei successi più acclamati ed in cima alle classifiche sono stati cantati proprio dalla sensuale bolognese. Nel 2020 si è sposata con il cantante Afrojack, con cui tutt’ora vive serena e felice.

Milioni di visualizzazioni ed una fama in continua crescita. Tutti hanno ascoltato almeno una volta ‘Pem Pem’, il suo singolo d’esordio che le spalancò le porte del mondo musicale come uno dei fenomeni emergenti.

Elettra ha avuto grande successo anche nella televisione italiana: l’anno scorso ha condotto insieme al duo comico ‘Panpers’ il programma comico ‘Only show’. Ma è internet il suo habitat naturale dove, ad ogni minima mossa, monopolizza l’attenzione di milioni di persone: basti pensare che solo su Instagram, al momento, conta oltre 7,2 milioni di seguaci.

In costume fa girare la testa: Elettra esplosiva

Sui social il suo profilo resta tra i più ricercati e cliccati: ed il motivo è presto detto. La Lamborghini, soprattutto nelle ultime settimane con l’avvento dell’estate, ama mostrarsi in tutta la sua bellezza. Una bellezza giunonica, esplosiva e prorompente.

“Mi piacevano tutte, a voi quale?”, questo l’interrogativo posto dalla bella ereditiera che su Instagram ha pubblicato una serie di foto sexy in costume. Difficile scegliere, per rispondere ad Elettra. Ma i fan nei commenti, e con una marea di likes, hanno dato un’approvazione totale alla forma incontenibile della Lamborghini. Curve esplosive ed un fisico tonico e curato che lascia di stucco.

Elettra, con un aderentissimo costume nero monopezzo, risulta più sensuale che mai. E alla domanda posta dalla cantante ed influencer, ha risposto nei commenti il marito Afrojack con uno stringato: “I like you all”, seguito da un cuore. Insomma, il centro – l’ennesimo – è stato portato a casa. Ed Elettra non può che essere orgogliosa di fedeltà ed affetto dimostrato ancora una volta dalla sua solidissima fan base.