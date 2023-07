Calciomercato, anche lui in Arabia: va via subito

Il mondo arabo continua ad attirare i campioni in questo calciomercato, complice anche la forte disponibilità economica di cui godono i club sauditi. Dopo Benzema, Ruben Neves, Cristiano Ronaldo e Kanté, fra gli altri, anche un altro giocatore sembrerebbe infatti essere pronto a sposare uno dei progetti tecnici di un club della Saudi Pro League.

Nonostante si credesse tutt’altro per la sua carriera, almeno per questa stagione, vista anche la sua affinità con la squadra ed il legame creatosi con i tifosi, il campione ha deciso di stravolgere completamente le carte in tavola e stupire tutti scegliendo d’un tratto il suo futuro, intraprendendo una strada diversa da quella che si aspettava.

Calciomercato, Arabia attira campioni: anche lui saluta l’Europa

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che starebbe seriamente ragionando e valutando un’importante offerta che gli sarebbe stata recapitata negli ultimi giorni.

Ovviamente tifosi, allenatore e dirigenza sperano di non dover dire addio ad una personalità così importante come il giocatore, che nello spogliatoio fa la differenza, ma difronte all’avanza araba oramai neanche i club più forti, economicamente e non, riescono a trattenere i loro top player. Ed anche questo, stortamente, è il caso, visto che sarebbe cosa praticamente scontata il fatto che il campione possa lasciare la sua squadra in questo calciomercato, visto che ci sta mettendo troppo tempo per prendere una decisione che, in teoria, per quanto dimostrato in questi anni, dovrebbe essere scontata. Oramai il calcio di oggi non conosce leggende, miti, bandiere, ed anche l’ultima di questo calcio moderno sembrerebbe essere vicina dall’essere “abbassata”.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, Jordan Henderson, capitano del Liverpool, potrebbe clamorosamente decidere di lasciare i Reds in questo calciomercato per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita, all’Al-Ettifaq.

Calciomercato, Henderson all’Al-Ettifaq: ecco chi lo vuole

Una delle ultime bandiere del calcio moderno potrebbe far cadere il proprio mito trasferendosi, anch’essa, in Arabia Saudita. Stando alle ultime notizie, infatti, Jordan Henderson potrebbe lasciare il Liverpool dopo 12 anni per sposare il -ricco- progetto tecnico dell’Al-Ettifaq.

Nessuno mai si sarebbe potuto aspettare una notizia del genere, ma il capitano dei Reds è sempre più orientato a lasciare la Premier per la Saudi Pro League. Come mai, visto che comunque è titolare nello scacchiere di Klopp? Per via di Steven Gerrard.

A quanto pare, stando alle ultime notizie, la leggenda britannica, e storico capitano del Liverpool, avrebbe chiamato personalmente Henderson per cercare di convincerlo a trasferirsi da lui. L’inglese si starebbe prendendo del tempo per riflettere, con la decisione che pare possa arrivare a breve visto l’imminente inizio della stagione.

Henderson-Al Ettifaq: ecco quanto potrebbe incassare il Liverpool

Lasciar andare il proprio capitano non è mai facile, ma se la volontà del giocatore è quella non puoi farci niente. Per questo motivo il Liverpool si sarebbe iniziato a coprire fissando il prezzo di Jordan Henderson, che stando a dati Transfermarkt dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro. Difronte ad un’offerta del genere, dunque, i Reds non esiterebbero a lasciar partire il classe 1990.