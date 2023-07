Calciomercato Milan: l’attaccante firma gratis, c’è la svolta

Nuove notizie riguardo il mercato del Milan: ecco tutti i dettagli relativi alla firma dell’attaccante, c’è la svolta.

Una delle priorità del Milan è prendere un nuovo attaccante. Nella lista di Moncada c’è anche uno svincolato di lusso che è pronto a firmare con i rossoneri a parametro zero. Ecco nuovi aggiornamenti su questa trattativa.

Dopo il colpo Pulisic, il Milan è pronto a chiudere anche un nuovo acquisto in avanti. La società rossonera ha preso una decisione riguardo il prossimo attaccante. C’è l’annuncio che spiazza anche i tifosi in merito alla decisione di prendere lo svincolato di lusso, attualmente libero e in attesa di una sistemazione.

Calciomercato Milan: la decisione sull’attaccante, Moncada ha sciolto le riserve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Fabrizio Romano, il Milan ha deciso di ritirarsi dalla corsa per Adama Traore.

Il 27enne esterno spagnolo ha recentemente concluso la sua esperienza al Wolverhampton, chiusa con un totale di tre gol e due assist in 40 partite giocate in tutte le competizioni nella scorsa stagione. Il calciatore era finito nei radar del Milan in vista di questo calciomercato estivo 2023. I rossoneri avevano individuato in lui il jolly perfetto per completare l’attacco e invece, nelle ultime ore, è arrivata la decisione di non prenderlo più.

Adama Traore era un obiettivo di mercato non solo del Milan ma anche della Roma. Tuttavia, finora non è riuscito a raggiungere un accordo con nessuna società. Ecco perché si sono complicate le trattative per l’arrivo in Serie A del calciatore.

Milan, salta il colpo Adama Traore: i motivi

Il Milan ha deciso di abbandonare la pista Adama Traore. La dirigenza rossonera, a causa di varie motivazioni ha scelto di rinunciare all’ingaggio dello spagnolo che è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza ai Wolves. Il calciatore era un obiettivo della società con Moncada che aveva inserito il suo nome nella lista dei giocatori da prendere. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato con il calciatore che non è più nei radar dei rossoneri che hanno deciso di puntare su altri giocatori.

Calciomercato: salta Traore al Milan, ecco quale sarà il futuro dello spagnolo

Adesso la Roma avrà il via libera per l’ingaggio di Adama Traore. Con il dietrofront del Milan, i giallorossi possono tornare alla carica per lo spagnolo che è attualmente svincolato. Può essere il rinforzo giusto per Mourinho che cerca un jolly in avanti, considerando anche l’assenza di Abraham. Sarà interessante seguire come si svolgeranno le trattative nei prossimi giorni e se il giocatore troverà finalmente una nuova squadra.