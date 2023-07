Calciomercato: via dalla Juventus, Bonucci resta in Serie A

Il futuro di Bonucci sarà ancora in Serie A: c’è l’annuncio riguardo l’ex capitano della Juventus, messo alle porte dalla dirigenza bianconera e da Massimiliano Allegri.

L’annuncio di oggi della Juventus, di mettere fuori rosa Bonucci, ha scatenato i tifosi: c’è una parte che ha condiviso la linea drastica della società e un’altra che ha attaccato Allegri. Secondo taluni, i motivi che hanno portato la dirigenza a schierarsi contro l’ex capitano riguardano i rapporti non proprio idilliaci con l’attuale tecnico. Intanto, emergono già le squadre che avrebbero manifestato interesse per ingaggiare Leonardo Bonucci.

La Juventus ha deciso di separarsi da Leonardo Bonucci. Una scelta condivisa anche da Allegri che ha dato l’input per l’addio del capitano bianconero. I malumori erano emersi già nel corso della passata stagione con il calciatore che non era mai entrato nelle grazie del tecnico livornese. Adesso il rapporto è degenerato con la dirigenza che ha optato per l’addio immediato. Per spingere Bonucci verso la cessione, Giuntoli e Manna hanno deciso di mettere fuori rosa il capitano della Juventus che da questo momento non farà più parte dello spogliatoio della squadra ma si allenerà con altri esuberi come Arthur, Mckennie, Zakaria e Pjaca.

Calciomercato Juventus: quale futuro per Bonucci, due offerte dall’Italia

Alessandro Lucci, agente di Bonucci, s’è già mosso per trovare una sistemazione al suo assistito. Il noto procuratore non ha perso tempo e già da alcune settimane è in contatto con alcune società per trovare una sistemazione al calciatore. Tra i club interessati, ci sono anche due italiane che sono pronte a valutare l’ingaggio del difensore 36enne.

Allegri per scelta tecnica ha preferito non puntare su Bonucci che è pronto a lasciare la Juventus in questo calciomercato estivo 2023. Il difensore è stato proposto a due società italiane: come riportato da tmw, Roma e Lazio stanno valutando il suo ingaggio.

Calciomercato: su Bonucci Lazio e Roma

Il calciatore gradirebbe molto l’opzione Lazio, visto che in passato è stato già allenato da Sarri. Non sarà facile, per Bonucci, trovare spazio all’interno di una squadra collaudata come quella biancoceleste che ha attualmente in rosa due titolari inamovibili come Casale e Romagnoli.

L’arrivo di Bonucci rischia di far saltare le gerarchie e creare qualche malumore, considerando anche l’ingaggio che andrebbe a percepire, ecco perché Lotito prima di affondare il colpo vuole valutare bene la situazione.

Sullo sfondo, infine, per Bonucci c’è anche la Roma con Mourinho che potrebbe aggiungere ulteriore esperienza alla sua rosa per stimolare tutto lo spogliatoio. Anche in questo caso, però, nel sistema di gioco adottato dal portoghese, non ci sarebbe spazio per Bonucci che nel suo ruolo dovrebbe alternarsi con Smalling.