Addio a Igor Protti: L’Emozionante Omaggio di Chiellini alla Leggenda Scomparsa

C’è un silenzio che non fa rumore, quello che resta dopo l’ultimo coro: l’addio a Igor Protti scivola tra ricordi vivi e mani sul cuore, mentre il calcio italiano si scopre più povero e più grato.

Non serve enfasi per raccontare cosa sia stato Igor Protti. Bastano i fatti e qualche immagine netta. Un bomber con la faccia normale. Un capitano che non guardava i riflettori, ma l’area piccola. In Serie A 1995-96 segnò 24 gol, a pari merito con Beppe Signori. Con il Bari, retrocesso a fine stagione. Una contraddizione soltanto apparente: il suo pallone sapeva di fatica, non di copertina. È uno dei pochi, insieme a Dario Hübner, ad aver chiuso da capocannoniere in A, B e C1. Dato freddo, eredità calda.

Chi è cresciuto a Livorno lo sa meglio di tutti. Allo stadio Armando Picchi l’aria sa di salsedine e ferro. In quegli anni, Protti era la misura delle cose: il riferimento in area, il passo di chi non scappa. Nel 2003-04, la promozione in A dopo 55 anni ridisegnò una città. Non ci sono solo gol in quell’album. Ci sono mani callose, porte chiuse in spogliatoio, giovani che ascoltano in silenzio. E una cultura semplice: prima la squadra, poi tu.

Un capitano che insegnava senza parlare

Il bello di Protti è che spiegava il mestiere senza teoremi. Movimenti corti. Primo controllo pulito. Taglio sul primo palo quando il terzino alza la testa. Sono dettagli tecnici? Sì, ma soprattutto sono scelte di vita. Se non arrivi primo, arrivi giusto. Chiunque abbia fatto la gavetta l’ha sentito: il pallone perdona poco, ma premia chi non baratta i principi. A Livorno quella grammatica è diventata identità.

Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli sulle circostanze della sua scomparsa. E forse è anche giusto così. Restano i gesti, le parole misurate. E gli omaggi di chi l’ha incrociato davvero.

L’omaggio di Chiellini e l’eco di una città

È qui che entra Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus. Lui e Protti hanno condiviso lo spogliatoio amaranto nei primi Duemila. Uno muoveva i primi passi, l’altro teneva la rotta. Quando Chiellini scrive “Ti devo tanto”, non è un giro di frase. È un promemoria dal campo. È l’allievo che restituisce al maestro un pezzo di strada. Il suo omaggio suona sobrio, quasi timido, com’è nello stile di chi ha imparato presto a pesare le parole.

Cosa gli deve, davvero? Probabilmente questo: l’idea che il talento non basta. Che il corpo va educato ogni giorno. Che la leadership non fa rumore, ma si sente da lontano. Chiellini lo ha portato ovunque, fino alle notti che contano, con la stessa testardaggine vista sotto la Curva Nord del Picchi. È un filo che unisce il ragazzo di allora al dirigente di adesso. E che oggi, nel saluto a una leggenda, si tende e non si spezza.

Per chi guarda da fuori, resta una scena semplice. Una città di porto che si ferma. Una maglia amaranto che sembra più scura. Un messaggio breve che taglia il frastuono e rimette in fila le cose: gratitudine, memoria, responsabilità. Che cosa rimane di un campione quando le luci si spengono? Forse l’essenziale: una traccia nel modo in cui camminiamo verso le cose difficili. E la voglia di arrivare sul primo palo, un attimo prima degli altri. In fondo, non è questo che chiediamo al calcio quando lo amiamo davvero?