Napoli e Gila sempre più vicini: Lazio cede, Lucca può finalizzare l’affare. Lotito riduce le pretese

Linee che convergono, telefoni caldi, una trattativa che smette di inciampare. È la sensazione di queste ore: il dossier tra Napoli e Mario Gila si scalda, la Lazio allenta la presa, e un tassello inatteso — Lorenzo Lucca — può diventare la chiave che chiude l’affare.

Gli indizi sono chiari. Le posizioni si fanno meno rigide. Gli interlocutori accorciano le distanze. Non è ancora la stretta di mano, ma il clima è cambiato. Chi vive di calciomercato riconosce l’aria di quando le cose si sbloccano per davvero: proposte più flessibili, confini che si spostano, tempi che si comprimono.

Il punto, fin qui, è stato il prezzo e i dettagli dell’accordo. La Lazio, fedele alla fama forgiata da Claudio Lotito, ha tenuto la barra dritta a lungo. Ora però filtra un segnale diverso. Le pretese si riducono. La strada si apre. Non ci sono comunicati ufficiali, quindi meglio restare prudenti sui numeri: si parla di una valutazione “a forbice”, bonus inclusi e percentuale sulla futura rivendita. È la grammatica moderna delle trattative: rischio condiviso, obiettivi misurabili, pagamenti dilazionati.

Cosa cambia nell’accordo

Il club azzurro vuole un difensore che regga l’urto e sappia giocare pulito. Gila risponde al profilo. È cresciuto in un contesto esigente, ha trovato continuità nella seconda parte dell’ultima stagione, ha mostrato personalità nei duelli e ordine nella prima costruzione. Può stare sia in una linea a due sia in una retroguardia a tre. Questo allarga le opzioni tattiche e riduce il rischio di adattamento.

Dall’altra parte, la Lazio ragiona. Il club biancoceleste valuta l’incastro complessivo del reparto. Non si tratta solo di cedere: si tratta di ribilanciare. Qui entra la variabile che accende il domino. “Lucca può finalizzare l’affare” non è uno slogan, è un’ipotesi di lavoro che circola tra gli addetti ai lavori: l’incasso per Gila aiuta a sbloccare la caccia a un attaccante fisico, appunto Lorenzo Lucca, o un profilo con caratteristiche simili. Non ci sono conferme definitive, ma l’idea è coerente con le necessità tecniche e con i tempi del mercato.

Il ruolo di Lucca e le tempistiche

Se l’uscita di Gila si chiude a condizioni sostenibili, la Lazio può accelerare su un centravanti strutturato, bravo a giocare spalle alla porta. Lucca risponde a quella identità. L’incastro funziona perché mette ordine sia ai conti sia alla rosa. Anche il Napoli ha interesse a stringere: il calendario non aspetta e un centrale in più permette di alzare subito il livello degli allenamenti e la qualità delle uscite dal basso.

Restano alcuni nodi tecnici, come spesso accade a questo punto della trattativa. Bonus legati alle presenze? Facili. Bonus legati agli obiettivi di squadra? Probabili. Percentuale sulla futura rivendita? Quasi scontata. Formula secca e niente contropartite, secondo quanto trapela ora. Sono dettagli, ma sono i dettagli che fanno una firma.

In tutto questo c’è una scena che viene facile immaginare. Un tavolo, tre cartelline, un foglio con cifre che finalmente si somigliano. Le parti si scambiano sguardi più che parole. Il telefono vibra, un agente annuisce. Il calcio, alla fine, è spesso questo: incastri, tempi, coraggio di mollare qualcosa per guadagnare il resto.

Per chi guarda da fuori, la domanda è semplice e vale più di mille numeri: se ti stanno offrendo il giocatore giusto al momento giusto, cosa aspetti a dire sì?