Addio del tecnico in Nazionale: arrivano le dimissioni

Il tecnico della Nazionale dice addio: arrivano a sorpresa le sue dimissioni che lasciano tutti scioccati. Tifosi spiazzati dalla notizia

La notizia sta già facendo il giro del web: è addio per il tecnico della Nazionale dopo uno strappo incredibile che si è creato nell’ultimo periodo ed è emerso solo in questi giorni. Incredibile perché nessuno si aspettava che un legame del genere potesse finire ora e in maniera così repentina. Ma le dimissioni sono arrivate e sembrano irremovibili. E pensare che dietro a tutta questa vicenda dovrebbe esserci un totem della Nazionale.

Ricostruiamo il tutto. Lo storico vice di Roberto Mancini, Alberico Evani, ha comunicato alla Federazione di non voler più restare in Nazionale già da qualche settimana. Lascia così il suo posto dopo gli anni vissuti al fianco dell’attuale CT. Il tecnico, a sua volta allenatore di alcune Under azzurre in passato, sembra aver deciso di non voler proseguire con l’Italia in maniera inderogabile. E il motivo ha dell’incredibile.

Nazionale, addio ad Evani: il motivo dietro le dimissioni

Evani ha terminato il percorso di affiancamento a Mancini dopo le ultime panchine di Nations League lo scorso giugno. Dopo si è consumato l’addio ma le divergenze si erano avute prima. Secondo quanto riportato da Il Giornale dietro questa scelta ci sarebbero vedute opposte da parte dei due tecnici, Evani e Mancini. Una riguarderebbe un totem della Nazionale come Leonardo Bonucci!

Infatti ad Evani non sarebbero andate giù alcune convocazioni del CT nell’ultima chiamata. Quella appunto valida per le final four di Nations League andate in scena in Olanda a metà giugno, al termine della stagione. Tra gli uomini convocati c’era Bonucci, su cui però il vice non era per nulla d’accordo. Non considerava idonea la sua convocazione dopo la stagione no del centrale culminata anche con l’esclusione dalla Juventus.

Ma la diatriba non riguarderebbe solo Bonucci. Infatti Evani avrebbe voluto convocare Manuel Locatelli, lasciato a casa invece da Mancini a causa anche di alcuni attriti in passato. L’ex tecnico delle Under azzurre non era però d’accordo e da qui la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Evani ha detto addio ed è già stato sostituito. Mancini avrà come suo vice Alberto Bollini, un altro tecnico che proviene dal settore giovanile azzurro. Per Evani non si conosce ancora quale sarà il suo futuro.