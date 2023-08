Calciomercato: stanno prendendo Nzola, intreccio con Scamacca

Due dei nomi più chiacchierati di questa sessione estiva di mercato sono quelli di Mbala Nzola e di Gianluca Scamacca. I due bomber hanno tanti estimatori ed ora le loro strade si incrociano in un intreccio di mercato che può rendere felici tutte le parti in causa.

E’ nota la volontà di M’bala Nzola di non restare a La Spezia. Dopo anni trascorsi a difendere la causa dei liguri, adesso non ha intenzione di accettare la Serie B e vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza. Gli estimatori non mancano, a partire dalla Fiorentina che ha bisogno di una punta di maggiore affidabilità visto che Arthur Cabral continua a non convincere pienamente. Adesso, invece, si aggiunge un nuovo club e questo crea un interessante intreccio di mercato che coinvolge, tra gli altri, anche Gianluca Scamacca. E si tratta di una svolta totalmente inaspettata in questa telenovela di mercato.

Serie A, parte il valzer di punte

In Serie A ed anche in ambito europeo si ha la netta sensazione che stia per partire un autentico valzer di punte. Una volta mossa la prima pedina, in una sorta di effetto domino, le altre trattative subiranno in maniera del tutto inevitabile una accelerata. In tal senso sta per arrivare una svolta.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il West Ham si sta rassegnando all’idea di perdere Gianluca Scamacca e sta sondando il mercato in cerca del suo erede. E lo avrebbe individuato in M’bala Nzola dello Spezia. I rapporti tra gli inglesi ed il suo entourage sono molto stretti e questo potrebbe agevolare l’operazione. Al pari della volontà del calciatore di provare una esperienza in terra inglese. Ci sono tutte le condizioni per una buona riuscita dell’operazione che spalancherebbe poi le porte per l’addio di Scamacca.

Scamacca all’Inter, Nzola il sostituto

La distanza tra West Ham ed Inter per Scamacca è davvero minima e ci sono le condizioni per sperare in una chiusura nel giro di poco tempo. Nel momento in cui dovesse arrivare in porto definitivamente la trattativa tra Hammers e Nzola, è probabile che gli inglesi possano magari anche concedere uno sconto per permettere all’ex Sassuolo di esaudire il suo sogno e di tornare in Serie A.