Milan: si sblocca l’affare De Ketelaere, la decisione

In arrivo novità di calciomercato riguardo quello che sarà il futuro di De Ketelaere per quanto riguarda il trasferimento del giocatore del Milan in vista della nuova stagione.

Importanti novità che riguardano il mercato dei rossoneri in vista della nuova stagione, perché ora potrebbe arrivare la svolta in vista di quella che sarà la decisione del giocatore.

Calciomercato Milan: De Ketelaere via

Il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dal Milan, perché nelle ultime ore è arrivata un’offerta importante che potrebbe portare De Ketelaere a giocare per una nuova squadra. Il giovane talento belga che la scorsa estate è arrivato per 35 milioni di euro ha deluso tutti e per questo motivo ora potrebbe già andare via, visto che il club ha deciso di puntare su nuovi nomi e non potrebbe aspettarlo.

Ora bisogna capire come potrebbe finire questa vicenda visto che arrivano nuove offerte da tempo per lui, ma nessuna che sembra essere piuttosto convincente. Secondo le ultime notizie di mercato ora c’è un nuovo club pronto a puntare in Serie A su De Ketelaere e non è nemmeno troppo distante da Milano, si tratta dell’Atalanta.

Pare che in casa Milan si è arrivati ad una decisione di lasciar andare il giocatore perché anche in questa prima parte di inizio stagione con il ritiro estivo Pioli non ha visto una svolta mentale in De Ketelaere. Questo potrebbe quindi portare il giocatore ad andare via in vista del prossimo anno.

Atalanta: offerta per De Ketelaere

Il Milan è pronto a piazzare il colpo De Ketelaere in uscita con l’Atalanta che ha pronta l’offerta giusta. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe un accordo tra la formula il Milan e l’Atalanta per la partenza del giocatore belga.

Si parla di un trasferimento in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Sembra tutto pronto per il trasferimento di De Ketelaere dal Milan all’Atalanta. Adesso si attende la risposta del giocatore.

Atalanta: Gasperini convince De Ketelaere

In un primo momento non sembrava convinto di andare a giocare per l’Atalanta, ma adesso potrebbe sbloccarsi l’affare con lo stesso De Ketelaere pronto a lasciare il Milan e andare a rilanciarsi in Italia la sua carriera con un club importante che punta sempre a migliorarsi come quello bergamasco.

Il giocatore potrebbe continuare quindi ancora in Italia il suo percorso di crescita, con Gasperini che lo ritiene un grande talento e può quindi essere decisivo per la crescita definitiva di De Ketelaere.