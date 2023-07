Addio improvviso nel calcio, ha scritto la storia: tutti distrutti

Un simbolo del mondo del calcio internazionale ha preso la decisione più triste e difficile: darà l’addio a questo sport al termine della stagione.

È sempre un’immagine triste e commovente quando una stella del mondo del calcio decide ufficialmente di dire addio, di lasciare il dorato mondo del pallone e ritirarsi per ovvi motivi di età anagrafica o legati a questioni di natura fisico-atletica.

Basti pensare al recente annuncio di Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto disperare e commuovere tutta San Siro quando nel giugno scorso ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato, dopo una vita fatta di imprese e trionfi.

Ma nelle scorse ore gli appassionati di pallone di tutto il mondo sono rimasti nuovamente sconcertati dall’annuncio di una stella di questo ambiente. Stavolta però parliamo di calcio femminile, sport che perderà presto una delle protagoniste assolute e più amate: la statunitense Megan Rapinoe.

Calcio femminile, il simbolo Rapinoe smetterà a fine anno

Per chi segue questo ambito femminile, Megan Rapinoe è un vero e proprio simbolo. La calciatrice statunitense classe 1985 è infatti non solo tra le campionesse assolute di questo sport, avendo vinto un oro olimpico e due mondiali, ma anche una vera e propria attivista internazionale.

Infatti oltre a rappresentare il movimento calcistico femminile negli USA e nel mondo, è anche un faro per la comunità LGBTQ+. Dichiaratamente omosessuale, la Rapinoe ha sempre difeso i diritti suoi e di tutte le persone della suddetta comunitò; per il suo attivismo è stata persino insignita della Medaglia Presidenziale della Libertà lo scorso anno.

Megan Rapinoe però ha deciso di dire basta al calcio giocato. Lo ha annunciato sui social con un lungo post, in cui ha espresso le proprie emozioni e motivazioni per questa dura decisione: “Con enorme pace e gratitudine ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione da calciatrice. Non avrei mai immaginato che il calcio potesse cambiare la mia vita per sempre”.

Attualmente in forza nel Seattle Reign, negli Stati Uniti, Rapinoe giocherà i suoi ultimi Mondiali a fine luglio con la maglia degli USA. Infine terminerà la stagione (in America si chiude a fine anno solare) e appenderà gli scarpini al chiodo. In carriera la 38enne centrocampista offensiva ha indossato anche la maglia del Lione, in Europa, riuscendo persino a vincere il tanto agognato Pallone d’oro femminile come miglior giocatrice nel 2019.