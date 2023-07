Lukaku-Juve, ultim’ora pazzesca: c’è l’annuncio in diretta

Il possente bomber belga, che ancora attende di conoscere il suo futuro, è stato accostato anche alla Juve: l’annuncio è perentorio

Anche se spesso questo esercizio non rende piena giustizia alla totalità di una stagione, molte volte di un calciatore si ricordano soprattutto le ultime gesta in ordine di tempo.

Succede così che se un attaccante va regolarmente in gol nelle ultime gare, è come se questo fosse un ottimo biglietto da visita per la stagione successiva. Al contrario, le polveri bagnate sul finale di un’annata che emette i suoi verdetti alle ultime battute, potrebbe essere foriero di dubbi ed incertezze sulla validità del profilo.

In quest’ottica, cavalcando il suddetto ragionamento, è normale che l’Inter non voglia privarsi di Romelu Lukaku. Sebbene protagonista in negativo nella finale di Champions in quel di Istanbul, il belga – condizionato dagli infortuni durante tutto l’arco della stagione – è sembrato tornare quello di una volta per lo meno da marzo in poi. Le sue prestazioni e i suoi gol hanno contribuito enormemente a chiudere il discorso ‘qualificazione’ in Champions League con il dovuto anticipo in campionato.

L’accordo stretto nella scorsa estate tra Inter e Chelsea per il prestito oneroso di Big Rom – 8 milioni di euro – con relativo ritorno alla base a fine anno è ora ‘messo in discussione’ dai nerazzurri. Che vorrebbero tenersi il bomber. Mentre si fa sempre più fitto il dialogo con la dirigenza Blues, all’orizzonte spunta addirittura la destinazione Juventus. Quello stesso club che, nel 2019, contese l’attaccante all’Inter attraverso una trattativa parallela col Manchester United.

Lukaku-Juventus, Ravanelli non ha dubbi

Il rumor che vorrebbe la ‘Vecchia Signora’ sulle tracce del giocatore ex Anderlecht ha preso piede da quando si è riparlato della possibile cessione di Dusan Vlahovic. Accolto come un idolo al raduno della Juve alla Continassa, il serbo resta un papabile profilo in uscita. Soprattutto perchè garantirebbe ai bianconeri una copsicua somma cash da investire sul mercato. Non prima di aver dato respiro alle sanguinanti casse del bilancio.

Sul possibile approdo a Torino di quello che fu protagonista di un acceso diverbio con gli ultrà juventini in seguito al rigore segnato all’Allianz Stadium nella semifinale d’andata della Coppa Italia, si è espresso Fabrizio Ravanelli. Uno che la juventinità ce l’ha nel sangue.

Intervenuto a TV Play, il canale Twitch di Calciomercato.it, ‘Penna Bianca’ ha espresso senza troppi fronzoli il suo pensiero. “Non credo che Lukaku serva alla Juventus. È un bravo giocatore ma non è determinante secondo me. Non penso possa fare la differenza per la Juve. Io a questo punto terrei Dusan Vlahovic“, ha sentenziato il perugino. Non esattamente un fan accanito dell’attaccante belga.