Futuro Kessiè, c’è la svolta: torna in Serie A, Inter beffata

Franck Kessié non rientra più nel progetto tecnico di Xavi al Barcellona, ed è per questo motivo che si sta facendo sempre più insistente la voce secondo la quale il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare la Spagna già in questo calciomercato.

Indiscrezione, questa, che sta trovando sempre più conferme, complici anche le moltitudini di squadre alle quali il nome dell’ex Milan è stato accostato. Fra tutte si credeva che l’Inter potesse essere la prossima destinazione in carriera di Kessiè, anche perché il club meneghino è da tempo sulle sue tracce, ma contro ogni pronostico le carte in tavola sono state completamente stravolte, ed i nerazzurri sono stati beffati sul tempo.

Franck Kessié, infatti, potrebbe lasciare il Barcellona per tornare comunque in Serie A, visto che c’è un’altra big del campionato italiano che avrebbe iniziato a muovere i primi tasselli per arrivare all’ivoriano in questo calciomercato, indicato essere il profilo ideale col quale andare a rinforzare e completare la mediana.

Calciomercato, futuro Kessiè: torna in Serie A, ma non all’Inter

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Franck Kessiè in questo calciomercato, che come già detto nel corso delle scorse settimane dovrebbe lasciare il Barcellona perché non più parte integrante del progetto tecnico di Xavi. L’ivoriano potrebbe rappresentar essere una vera e propria opportunità, se non fosse per il costo del suo cartellino e lo stipendio che attualmente percepisce in Spagna.

Queste condizioni rappresentano essere ostacoli validi in delle trattative, come dimostrato anche dal fatto che nonostante la cessione di Brozovic l’Inter abbia preferito virare su altro. Ciò non toglie il fatto che i nerazzurri siano comunque interessati a Kessiè che, però, quasi come se fosse stanco di aspettare il club meneghino, avrebbe iniziato a valutare anche altre opzioni per il suo futuro. Fra tutte una sembrerebbe essere quella più quotata, con un’altra big di Serie A che sarebbe pronta a compiere lo sgarro ai danni dell’Inter.

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, per completare il centrocampo di Massimiliano Allegri in questo calciomercato, la Juventus starebbe pensando proprio a Franck Kessiè.

Juventus su Kessiè: all-in sull’ex Milan, ma ad una sola condizione

Nelle prossime settimane la Juventus potrebbe pensare di fare all-in su Franck Kessiè per completare il centrocampo di Massimiliano Allegri, o almeno questo è quanto trapelato dai media spagnoli. La Vecchia Signora, però, al momento non può permettersi un’investimento del genere, che potrebbe sbloccarsi però solo qualora si dovesse verificare uno scenario dalle parti della Continassa, al quale Giuntoli starebbe lavorando da un pò.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Franck Kessiè solo nel momento in cui Paul Pogba dovesse salutare. il francese è infatti desiderato in Arabia Saudita, meta ambita da molti giocatori oramai, ed una sua cessione potrebbe per l’appunto permettere alla Vecchia Signora di lavorare per il ritorno in Serie A dell’ivoriano.

Kessiè, non solo Juventus: la concorrenza è tanta

Franck Kessiè è nel mirino non solo della Juventus, ma anche dell’Inter, in Italia, e di club arabi e di Premier League. Dalla Spagna, però, circola voce secondo la quale l’ex Milan darebbe priorità più ad un ritorno in Serie A che ad un qualsiasi altro trasferimento, dato che nei suoi anni in Italia è cresciuto tantissimo arrivando a diventare quel calciatore maturo che conosciamo oggi giorno.

Il calciomercato però si sa, è ricco di sorprese, e fino a quando nulla sarà definito, tutto potrebbe cambiare in merito al futuro di Franck Kessiè, come successo d’altronde già in passato.