Addio Milan nell’ultimo giorno di mercato: giocherà in Serie A

Il Milan è al centro di numerose trattative che possono concludersi nell’ultimo giorno di mercato: addio a un passo, decisa la squadra.

I rossoneri hanno iniziato benissimo il campionato, con due prove di alto livello. Il calciomercato estivo sta per chiudersi e Stefano Pioli ha chiesto alla nuova dirigenza di accelerare per completare la rosa. Moncada, Furlani e D’Ottavio stanno lavorando alacremente per regalare al mister la squadra migliore possibile per poter puntare alla vittoria dello Scudetto e a fare il meglio possibile in Champions League.

Il futuro del Milan passa anche dall’ultima settimana di mercato che è appena iniziata e può regalare sorprese inaspettate sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Milan, Pioli perde un suo fedelissimo

Il Milan sta valutando come chiudere al meglio il calciomercato. La stagione è già iniziata e anche molto bene per i rossoneri che hanno stravinto contro Bologna e Torino, meritando la prima posizione in classifica. La squadra di Stefano Pioli ha espresso un calcio molto propositivo e votato all’attacco ma anche molto attento in fase difensiva.

L’obiettivo del Milan è quello di tornare a vincere trofei dopo un’annata negativa, conclusa con un quarto posto poco convincente e dovuto alla penalizzazione della Juventus.

I miglioramenti sono già notevoli grazie alle entrate nel calciomercato ma ora Pioli perderà uno dei suoi fedelissimi.

Milan, addio a Saelemaekers: resta in Serie A

Il futuro di Alexis Saelemaekers non sarà al Milan. L’esterno belga è stato uno dei calciatori più apprezzati da Stefno Pioli nel suo tempo in rossonero ma il futuro del laterale è destinato a cambiare. Il calciomercato estivo ha portato tanti volti nuovi in casa rossonera e non c’è più spazio per Saelemaekers che deve trovare una nuova sistemazione.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore c’è stata un’accelerata importante del Bologna per prendere Saelemaekers. L’esterno belga ha dato già la sua disponiblità a trasferimento e l’affare si potrebbe chiudere proprio sul gong del mercato estivo.

Sabato sera Sartori ha avuto colloqui diretti con il Milan per Saelemaekers che tanto interessa a Thiago Motta. L’arrivo di Saelemaekers a Casteldebole sarebbe fondamentale considerato che potrebbe essere impiegato dal tecnico come esterno sia di destra che di sinistra e anche come mezzala.

Saelemaekers lascia il Milan: non arriverà un nuovo esterno

Il futuro di Saelemaekers sarà al Bologna? Le possibilità stanno crescendo sempre più, anche se resta l’insidia lagata a Real Betis in Spagna. Il calciatore gradirebbe la destinazone italiana ma manca ancora l’accordo definitivo tra le due società.

Con l’uscita di Saelemaekers, però, sarà concluso il mercato in entrata del Milan sull’esterno. Non arriverà un altro sostituto del belga, visto che sono già stati acquistati Chukwueze e Pulisic.