Coutinho lascia la Premier: destinazione clamorosa per l’ex Inter

Philippe Coutinho sempre più vicino a lasciare la Premier League: la destinazione è clamorosa per l’ex Inter.

Sbarcato in Italia quando era giovanissimo all’età di 18 anni per vestire la maglia dell’Inter che lo acquistò dal Vasco Da Gama, Philippe Coutinho in Serie A è stata una vera e propria meteora.

Nelle tre stagioni che trascorse in nerazzurro (nel mezzo un prestito all’Espanyol ndr.), il trequartista brasiliano non riuscì mai davvero a mettersi in mostra, collezionando pochissime presenze e deludendo spesso i tifosi. Ciò spinse l’Inter a cederlo a Liverpool che credette in lui ed in Premier League Coutinho esplose, facendo benissimo con i Reds e iniziando ad arricchire il proprio palmares.

La carriera del brasiliano prese nettamente il volo e dopo il Liverpool, ha vestito anche le maglie di Barcellona e Bayern Monaco prima di tornare lo scorso anno in Premier League all’Aston Villa per cercare di ritrovarsi dopo l’esperienza non fortunatissima con i blaugrana. Dopo appena una stagione ai Villans, tuttavia, per Coutinho è in programma un nuovo e clamoroso trasferimento, stavolta in Asia e più precisamente verso il Qatar.

Aston Villa, sorpresa Coutinho: il brasiliano vola in Qatar

A 31 anni e con un palmares tutto sommato più che discreto, Philippe Coutinho può considerarsi soddisfatto della sua avventura europea che non era iniziata benissimo con la maglia dell’Inter. Adesso, dopo aver trascorso più di 10 anni nel Vecchio Continente, il trequartista brasiliano dell’Aston Villa è pronto a salutare non per tornare in Brasile, ma per trasferirsi in maniera del tutto clamorosa in Qatar.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, dopo un lungo pressing iniziato a luglio, un club qatariota sarebbe vicino a trovare l’accordo con il giocatore, mentre ancora non è stato trovato quello con l’Aston Villa. I Villans si aspettano un’offerta importante per lasciarlo partire considerati i 20 milioni spesi per prelevarlo dal Barcellona, ma per un club qatariota non dovrebbero esserci problemi a mettere sul piatto una bella somma.

Fabrizio Romano non ha specificato di quale club qatariota si tratti, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbe l’Al Duhail la squadra che sta insistendo per portare in Asia il trequartista brasiliano. Assieme all’Al Sadd, l’Al Duhail è uno dei club più importanti del Qatar ed unendosi ai biancorossi Coutinho avrebbe anche l’opportunità di giocare l’AFC Champions League, la massima competizione asiatica per club, e di arricchire ulteriormente il proprio palmares.

La trattativa sta procedendo spedita e c’è la volontà da entrambe le parti di trovare un accordo che possa soddisfare tutti. Per Coutinho, invece, andare in Qatar, oltre ai motivi già citati in precedenza, significherebbe anche firmare l’ultimo importante contratto della sua carriera prima di salutare il calcio che gli ha dato fino ad oggi grandi soddisfazioni.