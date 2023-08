Disastro capitale, già si pensa all’esonero: caos tra tifosi

La Serie A è iniziata malissimo per alcune big del nostro campionato, già costrette a rincorrere in classifica: ora si pensa già all’esonero.

Il campionato italiano porta subito le prime sorprese, in positivo e in negativo. Ci sono tante cose da sistemare per le big e anche per le “medio piccole” ma le prime due giornate sono state già emblematiche di quello che può essere il percorso di tutte le squadre del nostro campionato. Dopo la prima giornata tutti i tifosi si aspettavano un miglioramento dal punto di vista del gioco e dei risultati.

Ci sono ancora molte cose da aggiustare per tante big che vogliono provare a raggiungere obiettivi importanti nel corso della nuova stagione.

Serie A: già si pensa all’esonero nella capitale

La Serie A di Roma e Lazio è inziata malissimo. Le due squadre della capitale hanno collezionato un solo punto in due giornate, con tre sconfitte (due Lazio e una Roma) e un pareggio (la Roma all’esordio) che hanno reso i tifosi estremamente nervosi. La qualità delle due rose non è in discussione, visti i calciatori di fascia alta che fanno parte dei due gruppi ma ci sono molte cose da migliorare.

Il calcio italiano può riservare subito delle sorprese inaspettate per la Serie A, che è iniziata molto male per i due club capitolini.

Stando alle ultime notizie, nella capitale si sta pensando già all’esonero e alla possibilità di cambiare allenatore prima che sia “troppo tardi”.

Lazio ancora sconfitta: le prossime due contro Napoli e Juventus

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato malissimo il campionato di Serie A. Due sconfitte in due partite contro due squadre che sulla carta non avrebbero dovuto dare nessun problema ai biancocelesti. Contro Lecce e Genoa, invece, sono arrivate due sconfitte pesantissime che hanno già messo in crisi il gruppo di Sarri.

I tifosi della Lazio sono preoccupati per l’andamento di inizio stagione e lo sono ancora di più guardando al futuro. Le prossime due partite, infatti, sono contro il Napoli al ‘Maradona’ e contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Due partite che sembrano proibitive, anche se Sarri ha abituato a colpi di scena. I biancocelesti devono provare a reagire subito anche se sarà tutt’altro che semplice contro Garcia e Spalletti.

Sarri Out: i tifosi della Lazio chiedono già l’esonero

L’inizio di stagione horror della Lazio ha scontentato i tifosi che avrebbero voluto già gareggiare a pari punti con le altre big. Sui social network, una parte de supporters biancocelesti sta pensando all’esonero di Sarri e ha chiesto alla società di prendere provvedimenti seri, lanciando l’hashtag #SarriOut.

Lo scenario sembra chiaramente insostenibile dopo appena due giornate e con un allenatore che ha fatto un mezzo miracolo nella passata stagione. Il ds Fabiani e Claudio Lotito non hanno intenzione di dare ascolto alla rabbia dei tifosi e sono in piena sintonia con il mister.