Addio Tonali, dentro un “8” e un “9” da paura: nasce il nuovo Milan

Con l’addio di Tonali, il Milan è pronto a tuffarsi sul calciomercato in entrata per rinforzare la rosa: dentro Lukaku, Frattesi e non solo

Esistono ancora le bandiere nel calcio moderno? Da diversi anni a questa parte la quantità di soldi nel mondo del pallone è cresciuta a dismisura, tant’è che i club più potenti sono arrivati a spendere cifre astronomiche per l’acquisto dei calciatori, offrendo loro degli ingaggi a dir poco faraonici.

Ciò, inevitabilmente, compromette la passione e il legame d’affetto dei professionisti verso determinate squadre. Il nuovo caso Sandro Tonali non fa altro che confermare inesorabilmente tutto ciò. Addio al suo Milan, quello per cui tifava sin da bambino. Voleva diventare una bandiera rossonera, come accaduto in passato ad alcuni suoi idoli. Alla fine, però, la storia andrà diversamente.

Il centrocampista ex Brescia, infatti, è sempre più vicino ad abbandonare la nave milanista per sposare la causa del ricchissimo Newcastle, che sta diventando una realtà sempre più importante in Premier League. I ‘Magpies’, dal canto loro, hanno ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e adesso intendono regalare le prestazioni di Tonali al tecnico Eddie Howe. L’operazione in argomento dovrebbe chiudersi a breve intorno ai 70/75 milioni di euro, comprensivi di qualche bonus.

Indubbiamente, si tratta di una cessione pesantissima per il Milan, considerando il valore di Tonali all’interno della squadra guidata da Stefano Pioli. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Una volta formalizzato il passaggio del centrocampista al Newcastle, il ‘Diavolo’ sarà pronto a tuffarsi sul mercato in entrata.

Calciomercato Milan, da Frattesi alla clamorosa suggestione Lukaku: doppio derby con l’Inter

Oltre a Daichi Kamada, si registrano tre piste abbastanza calde, che a breve potrebbero diventare bollenti. Partiamo daMarcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto il 30 giugno. C’è grande ottimismo in casa Milan per la realizzazione di questo affare a parametro zero e si attende nei prossimi giorni una risposta definitiva dall’entourage del francese. Ingaggio da 5/5,5 milioni netti a stagione.

Passiamo, poi, a Davide Frattesi. Con l’addio di Tonali, il Milan potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa al centrocampista del Sassuolo, bruciando la concorrenza di Inter, Juventus e Roma che al momento non possono affondare il colpo.

Il ‘Diavolo’, invece, potrebbe offrire subito 40 milioni ai neroverdi, chiudendo la pratica senza troppe difficoltà. Infine, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sta prendendo quota la clamorosa suggestione Romelu Lukaku.

L’Inter lo prenderebbe di nuovo in prestito dal Chelsea, mentre i rossoneri discuterebbero anche di un eventuale trasferimento a titolo definitivo (pure questo intorno ai 40 milioni). La priorità di Big Rom, ovviamente, è il ritorno ad Appiano Gentile, e in passato il belga ha spiegato chiaramente che ma d’estate le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Doppio derby all’orizzonte: il Milan perde Tonali, ma adesso è pronto a scatenarsi.