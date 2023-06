Bonucci al passo d’addio, sostituto dall’Inter

Leonardo Bonucci vuole giocare di più ma Allegri non può garantirgli nulla: il difensore verso l’addio alla Juve.

Non si placano le voci su Leonardo Bonucci, che potrebbe lasciare la Juventus un anno prima della scadenza del suo contratto. Il difensore della Nazionale italiana ha già fatto sapere di voler chiudere la carriera calcistica nel 2024 e fino a qualche settimana fa sembrava certo che anche il suo ultimo anno sarebbe stato a tinte bianconere.

Il centrale difensivo di Viterbo, 36 anni, è arrivato alla Juve nell’estate 2010. In tutto 12 stagioni a Torino, con l’unica eccezione del 2017-2018 quando ha scelto di passare al Milan non senza polemiche. Dopo un anno Bonucci è tornato sui suoi passi e ha fatto rientro alla Juve, con l’obiettivo di terminare la carriera alla Continassa.

Tuttavia, come ha fatto capire lo stesso giocatore nell’intervista rilasciata dopo la sconfitta contro la Spagna in Nations League, il suo desiderio è quello di giocare di più in quest’ultimo anno per guadagnarsi la convocazione di Roberto Mancini a Euro 2024. Un’impresa che ovviamente risulterebbe molto complicata in caso di permanenza alla Juventus, dato che Allegri sembra preferire altri giocatori al 36enne viterbese.

Bonucci può lasciare la Juve: rimpiazzato dall’interista

Il tecnico toscano – con cui Bonucci ha più volte avuto confronti duri – pare volersi affidare alla coppia Danilo-Bremer, con l’aggiunta di Gatti in caso di difesa a tre. Una prospettiva, quella del rincalzo di lusso, che non esalta molto Bonucci: non a caso negli ultimi giorni sono trapelati rumours che parlano di un’ultima avventura lontana da Torino. Si era parlato del Marsiglia, ma il club francese sembra attualmente concentrato su altri obiettivi.

Cosa farà la Juventus in caso di addio di Bonucci? La dirigenza bianconera non si farebbe comunque trovare impreparata. Le ultime indiscrezioni rivelano che Madama avrebbe già individuato il sostituto del difensore della Nazionale italiana. Si tratta di Stefan De Vrij, 31 anni, olandese, in scadenza di contratto con l’Inter. Il giocatore non è ancora riuscito a trovare un’intesa con i nerazzurri per prolungare il suo contratto e per questo la Juve vorrebbe approfittarne.

De Vrij è un profilo molto gradito ad Allegri, che cerca giocatori di grande esperienza che possano dare un contributo importante al reparto difensivo. Tuttavia, le voci che arrivano da Milano parlano di un accordo ormai vicino tra De Vrij e l’Inter. Il giocatore, anche stando a quanto affermato dal suo agente, dovrebbe vestire nerazzurro per altri due anni. La Juve resta alla finestra, conscia che se la situazione dovesse complicarsi avrebbe la possibilità di affondare il colpo e strappare ai nerazzurri un centrale di grande spessore.