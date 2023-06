Bomba Donnarumma-Juve, ci risiamo: “Solo lui per il dopo Szczesny”

Gianluigi Donnarumma torna ad essere accostato alla Juventus, l’ex portiere non ha dubbi: l’ex Milan può raccogliere l’eredità di Szczesny.

La stagione del Paris Saint-Germain è stata davvero deludente. Il club parigino ha vinto solo la Ligue 1, mentre nelle coppe sono arrivate solo delusioni, sia in campo nazionale che in Champions League.

I brutti risultati ottenuti hanno fatto prendere al PSG la decisione di effettuare una vera e propria rivoluzione partendo dalla panchina dove dovrebbe sedersi Luis Enrique al posto di Galtier. Una volta risolta la questione tecnico, il club parigino penserà al mercato e sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare la squadra ed uno di questi potrebbe essere Donnarumma.

Il portiere è stato spesso al centro di feroci critiche ed i tifosi parigini non sono per niente contenti di lui. Voci provenienti dall’Inghilterra parlano di un possibile addio di Donnarumma al PSG, con il portiere classe 1999 che pur legato da un contratto dal 2026 potrebbe far ritorno in Italia. E secondo l’ex portiere e preparatore Luigi Turci, l’ex Milan è destinato ad essere l’erede di Szczesny alla Juventus.

Turci non ha dubbi: è Donnarumma l’erede di Szczesny

Prima che andasse al Paris Saint-Germain, Donnarumma è stato seguito con interesse da parte della Juventus che ancora oggi è sulle tracce del portiere classe 1999. L’ex Milan continua infatti ad essere nella lista dei desideri bianconeri e secondo l’ex portiere e preparatore Luigi Turci sarà lui a raccogliere l’eredità di Szczesny quando andrà via.

Ai microfoni di TVPLAY, l’ex giocatore ha affermato come sostituire il polacco è molto difficile e l’unico capace di raccogliere la sua eredità nella Juventus è proprio Donnarumma. Szczesny è legato ai bianconeri da un contratto fino al 2025 ed ha affermato che fino ad allora non si vede con un’altra maglia, ma nel caso dovesse dire addio prematuramente per Turci la Juventus dovrà puntare solo sul portiere italiano.

A Parigi, Donnarumma non è mai riuscito a trovare la propria dimensione, pur essendo diventato il titolare della squadra dopo un inizio difficile. Inoltre, i tifosi sono chiaramente insoddisfatti del suo rendimento e ciò potrebbe spingere il portiere ad andare via. E chissà che la Juventus non pensi proprio di seguire il consiglio di Turchi e di tuffarsi sul portiere che, va ricordato, ha solo 24 anni ed ha ancora ampi margini di miglioramento.

Il club bianconero è sempre stato conosciuto per la sua lunga tradizione di calciatori italiani nelle proprie fila che hanno fatto la storia degli Azzurri e dopo Buffon, per la Vecchia Signora sarebbe un orgoglio poter contare sull’attuale portiere dell’Italia.