Milan, lo stanno vendendo: il sostituto è già arrivato

E’ tutto pronto per la cessione del calciatore. Il Milan si muove per piazzare l’esubero, ecco le ultimissime su questa trattativa di mercato.

Ci sono delle novità riguardo l’addio dal Milan del calciatore che non è mai entrato nelle grazie di Stefano Pioli. Colpo estivo della scorsa sessione di mercato, il giocatore non ha trovato continuità anche a causa dello scarso feeling con l’allenatore rossonero. Voluto fortemente da Massara e Maldini, con l’addio dei due dirigenti il futuro al Milan è segnato: il calciatore è ad un passo dall’addio, svelato il nome del sostituto.

In queste ultime ore si sono intensificati i contatti per l‘addio del calciatore che non rientra più nei piani del Milan. La società ha messo alla porta il ragazzo, che era stato preso da Maldini e Massara. Pioli non gli ha dato fiducia e per questa ragione la dirigenza ha deciso di cederlo nel corso di questo calciomercato estivo 2023: già preso il suo sostituto.

Calciomercato Milan: tutto pronto per l’addio, doppia offerta per i rossoneri

L’ultima amichevole ha messo in evidenza un grande talento nel Milan. Si tratta di Luka Romero. Il giocatore ex Lazio è arrivato a parametro zero nel corso di questa sessione di calciomercato estiva. Un colpo da novanta per il club che ha messo a segno un super acquisto portando a casa uno dei migliori prospetti del calcio argentino.

Alla sua prima uscita, contro il Real Madrid, ha fatto vedere le sue doti con un gol pazzesco nel momentaneo 2-0. Una rete fantastica, quella di Luka Romero con il Milan, che ha impressionato anche i tifosi che adesso si aspettano grandi cose dal calciatore che sicuramente parte dietro, rispetto agli altri, nelle gerarchie di Pioli.

Intanto, arrivano le ultimissime riguardo il futuro di un altro trequartista: il Milan lo sta vendendo proprio per dare maggiore spazio a Romero. Il sostituto di Adli, dunque, è già in casa: la società è pronta a cedere il francese, sono arrivate già due offerte.

Calciomercato Milan: due offerte per Adli, i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, per Adli del Milan sono arrivate due proposte: la prima dal Lille e la seconda dal Rennes. Le due società francesi sono pronte a scommettere sul giovane trequartista, scuola Psg che ha fatto vedere grandi cose soprattutto al Bordeaux. Da capire le modalità dell’operazione con i rossoneri che dovranno rientrare dall’investimento fatto per prendere il calciatore, pagato all’epoca circa 10 milioni di euro.