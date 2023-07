Dalla Serie A al cantiere: nuova vita per il bomber

Svolta incredibile riguardo il futuro del bomber: ecco tutti i dettagli riguardo il suo futuro. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Nuova vita per l’attaccante che ha intrapreso una nuova avventura: dopo una vita passata sui campi di calcio, il giocatore è tornato a lavorare in cantiere. Figlio di un calcio d’altri tempi, l’attaccante che ha militato per anni in squadre di Serie A ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel campo dell’edilizia. Per lui le porte del calcio sono definitivamente chiuse. Ecco l’annuncio che sorprende tutti i suoi tifosi.

“Nella vita so fare due cose, i gol e il muratore. Dopo aver smesso di giocatore sono tornato al mio vecchio lavoro. Sono orgoglioso e ne vado fiero”, così l’attaccante che nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha svelato la sua nuova avventura.

Nuova vita per l’attaccante, lavora come muratore in un cantiere

A due passi dal Ponte Vecchio c’è un cantiere, uno dei tanti di Firenze. Ma questo è particolare visto che lavora un vecchio bomber di razza, nei cuori di tantissimi tifosi non solo della Fiorentina.

In questo cantiere di Firenze lavora una vecchia gloria della Serie A. Si tratta di Christian Riganò. Bomber di un calcio d’altri tempo, un calcio che oggi non c’è più. Dalla seconda categoria alla Serie A, ha all’attivo 300 gol e 520 partite.

La sua è una storia davvero incredibile: partito da Lipari è arrivato nel grande calcio grazie alla città di Firenze. La svolta grazie alla Fiorentina. “Quando ero al Taranto i viola mi chiamarono, non ci credevo. Pensavo fosse uno scherzo. Il club all’epoca fallito ripartì dalla Serie C2”.

Dopo la fine dell’esperienza da calciatore una breve esperienza da allenatore. Adesso Riganò è tornato a fare il muratore. “Amo costruire e aggiustare le cose. Ti starai domandando cosa ci faccio qui, giusto? Avevo lasciato questo lavoro nemmeno a metà. Non avendo ricevuto chiamate come allenatore ho deciso di tornare a fare il muratore. Con il calcio ho guadagnato bene e sono felice. Adesso è cambiato tutto, i calciatori di media fascia guadagnano in due, tre mesi ciò che ho preso io. Per questo c’è bisogno di tornare a lavorare”.

Una storia incredibile quella di Riganò che ha scritto pagine importanti anche della storia della Fiorentina. E’ stato il simbolo della rinascita viola targata Della Valle. E’ ricordato con affetto dai tifosi di tutte le squadre in cui ha militato. Il calcio l’ha dimenticato, dopo il suo ritiro qualche breve esperienza in panchina sui campi dilettantistici. Dopo la fine della sua ultima avventura non è stato riconfermato ed è per questo motivo che Riganò ha deciso di ritornare in cantiere come muratore.