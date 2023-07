Affari a parametro zero: James Rodriguez e Isco in Serie A

Il calciomercato per le squadre di Serie A è iniziato ufficialmente nella giornata di oggi e ora possono esserci due colpi importantissimi.

Da oggi anche tanti calciatori di primo livello sono slegati da ogni vincolo contrattuale e possono firmare nuovi accordi a parametro zero. Anche tante squadre italiane possono pensare al colpo “al risparmio”, soprattutto per molti calciatori di grande livello che stanno cercando una nuova esperienza. Il nuovo campionato si prospetta agguerrito, con tutte le big che vogliono darsi battaglia per vincere lo Scudetto.

Il futuro di molti campioni è ancora lontano dalla definizione. In tanti sono rimasti senza contratto e tra questi ci sono anche due talenti straordinari come James Rodriguez e Isco.

Calciomercato, James Rodriguez e Isco in Serie A

Il calciomercato può portare in Serie A colpi di primo livello. Nonostante le pressioni dalla Premier League e dall’Arabia Saudita per prendere tutti i campioni del nostro calcio, le squadre italiane non intendono restare a guardare e stanno pensando a come migliorare le rispettive rose. Tutti i dirigenti si sono messi al lavoro, già da qualche settimana, per regalare ai propri allenatori nuovi calciatori.

Ci sono anche tanti nomi a prametro zero che possono fare al caso delle big del nostro campionato. Da oggi molti calciatori sono ufficialmente liberi da vincoli contrattuali che li tenevano legati ai propri club fino al 30 giugno.

James Rodriguez e Isco possono diventare due nomi a sorpresa per le big di Serie A. Sono svincolati e possono essere tesserati a parametro zero.

Milan, idea James Rodriguez se salta Kamada

Il Milan è certamente una delle squadre più attive sul calciomercato. I rossoneri hanno ceduto Sandro Tonali al Newcastle e incasseranno cifre molto importanti. Con parte di questi introiti andranno certamente a migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli che sta aspettando nomi nuovi.

Dopo l’addio di Brahim Diaz, che è tornato al Real Madrid, il Milan sta cercando un nuovo trequartista. Il primo nome è quello di Daichi Kamada, trequartista giapponese che ha lasciato l’Eintracht Francoforte e potrebbe essere un ottimo colpo a parametro zero. Ma ci sono delle difficoltà nel trovare l’accordo con il nipponico che piace anche ad altri club.

L’ultima idea del Milan è James Rodriguez. Il trequartista ex stella del Real Madrid, a 32 anni sta cercando una nuova squadra in Europa per tornare a sentirsi importante. E se dovesse saltare l’accordo con Kamada il Milan potrebbe tentare l’affondo con il colombiano.

Non solo James Rodriguez: ipotesi Isco per il Milan

Il Milan sta cercando miglioramenti in zona offensiva ma non vorrebbe sperperare ingenti somme di denaro. L’idea è quella di prendere qualche calciatore a parametro zero e oltre a Kamada e a James Rodriguez piace anche Isco.

Isco al Milan potrebbe essere un’ipotesi concreta da portare avanti nelle prossime settimane. Sa giocare sia dietro la punta che da esterno destro, due ruoli in cui il Milan cerca miglioramenti e dopo il Siviglia potrebbe firmare in Serie A.