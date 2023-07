Inter, svolta sul mercato: calciatore furioso, tutte le cifre

Il calciomercato dell’Inter è tra i più attivi della Serie A: Marotta e Ausilio stanno provando a migliorare la rosa di Simone Inzaghi.

La dirigenza ha in mente di creare la squadra migliore per realizzare quello che nella stagione 2022-23 è stato solo sfiorato ma ci saranno anche cessioni di primo livello. I tifosi stanno inziando a chiedere delucidazioni su come si muoveranno i dirigenti sul mercato perché vogliono una squadra sempre più forte e pronta al salto di qualità.

Il futuro dell’Inter è ormai iniziato e devono esserci dei colpi di primo livello per rendere felice Simone Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro. Ma ci sarà anche necessità di incassare il più possibile per arrivare pronti al calciomercato in entrata.

Calciomercato Inter, svolta improvvisa: cosa succede

Il calciomercato dell’Inter può portare tanti cambiamenti nella rosa nerazzurra. La finale di Champions League ha portato grande attenzione intorno alla squadra nerazzurra che ha già iniziato a cercare i nomi migliori per la prossima stagione. La volontà è quella di trovare i profili giusti per innalzare il valore assoluto della rosa ma ci sono possibilità di cessioni molto importanti.

Il futuro è tutto da scrivere e già nelle scorse settimane ci sono state situazioni complicate da risolvere, e in molti casi sono ancora irrisolti. Non è da escludere la cessione di almeno un paio di top players, anche se poi saranno rimpiazzati con calciatori che sono già stati individuati dalla società.

I dirigenti dell’Inter si sono messi in moto per il calciomercato estivo e stanno provando a chiudere la trattativa Brozovic – Al Nassr per incassare i soldi da andare a reinvestire.

Brozovic furioso per la cessione all’Al Nassr: il motivo

La cessione di Brozovic all’Al Nassr si sta facendo sempre più complessa. Nei giorni scorsi l’affare sembrava ad un passo dalla chiusura, con il croato che aveva trovato l’accordo totale con il club saudita e lo stesso era valso per l’Inter. Mancavano solo le firme e la relativa ufficialità ma nel momento della conclusion, la società araba aveva deciso di cambiare le condizioni e di abbassare le cifre.

Il risentimento dell’Inter, poi, stava per chiudere definitivamente l’affare, fino al nuovo rialzo dell’Al Nassr che ha trovato un nuovo accordo per chiudere. Nella giornata di oggi Brozovic ha sostenuto le visite mediche a Parigi ed era pronto alla firma.

Ma pochi minuti fa Brozovic ha pubblicato una storia su Instagram in cui si è mostrato nervosissimo per la riuscita – forse negativa – della trattativa. Il croato ha pubblicato l’emoji di un circo, a voler indicare come “pagliacciata” il tira e molla che si sta verificando.

Brozovic – Al Nassr: le cifre dell’affare

Il nuovo accordo tra Inter e Al Nassr, dopo che era stato già raggiunto un primo accordo, è di 18 milioni di euro. Ben 5 in meno rispetto alle cifre che avevano accettato i nerazzurri pochi giorni fa.

Allo stesso tempo non saranno più 30 i milioni annui per Brozovic ma sarà un triennale da 70 milioni totali. Sono ancora tutti fiduciosi per la riuscita della trattativa e solo i prossimi giorni sveleranno la verità.