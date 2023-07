Altro che DAZN e Sky, cambia il canale dove vedere la Serie A

La Serie A sta per iniziare e ora si deve decidere dove si vedrà il prossimo campionato: nelle prossime ore ci sarà un cambiamento definitivo.

Il nuovo campionato è prossimo all’inizio: il 20 agosto ci sarà il primo fischio del 2023-24, con il Napoli che cercherà di difendere il titolo di Campioni d’Italia. Intanto possono esserci dei cambiamenti che saranno decisi solo nei prossimi giorni e che possono portare ad una vera e propria rivoluzione.

Dove si vedrà la prossima Serie A? La soluzione si decide nei prossimi giorni e ora è arrivato anche l’annuncio definitivo da parte della Lega Calcio.

Cambiano i canali della Serie A: le ultime

La Serie A 2023-24 si avvia verso l’inizio, con il Napoli che dovrà cercare di difendere con le unghie e con i denti lo Scudetto vinto nei mesi scorsi. Gli azzurri hanno regalato un grande sogno alla città e ora il cambio di guida tecnica, con l’addio di Spalletti, cerca anche le conferme dei tifosi.

Le partite di questa stagione sono disponibili per i tifosi sui canali di DAZN ma da tempo sono aumentate le polemiche. Non sempre la piattaforma online è riuscita ad offrire un servizio di alto livello ai propri utenti. Tra qualche giorno potrebbero esserci delle novità importanti anche per vedere le partite in tv per la nuova Serie A.

Per il campionato 2024-25 e per gli anni successivi potrebbe cambiare canale per vedere le partite. I diritti tv saranno discussi nei prossimi giorni in Lega Calcio e si deciderà il futuro.

Nuovi canali per la Serie A: c’è anche il canale della Lega

Le partite di Serie A appena concluse sono state disponibili sui canali di DAZN e di Sky Sport ma per l’intero arco della stagione sono aumentate le polemiche. Non sempre le due piattaforme sono riuscite ad offrire un servizio di alto livello ai propri utenti e ora possono esserci dei cambiamenti.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato dei diritti tv del campionato italiano.

“Siamo nel mezzo di una trattativa che sappiamo essere articolata. Lunedì ci sarà l’assemblea di lega e sarà un altro passo dopo un momento complesso. Il percorso è già tracciato nel bando, quindi prima c’è stata una richiesta di offerta da parte dei broadcaster Vedremo. Se le offerte non dovessero essere ritenute soddisfacenti, valuteremo anche la soluzione del canale della Lega Calcio”.

Serie A 2023-24: il 5 luglio il calendario

La nuova Serie A è ormai alle porte: la stagione 2023-24 è già iniziata ufficialmente oggi e il calciomercato è già argomento molto vivo e attivo per tutte le società.

Il prossimo 19-20 agosto ci sarà la prima partita e il calendario sarà sorteggiato mercoledì 5 luglio negli studi televisivi della Lega Calcio. La Serie A inizierà nel weekend del 19-20 agosto e terminerà il fine settimana del 26 maggio 2024. Durante la stagione ci sarà solo un turno infrasettimanale previsto per il 27 settembre e quattro soste per le nazionali.