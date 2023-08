Al-Hilal scatenato: 50 milioni e altro big preso

L’Al-Hilal non si ferma più sul mercato: dopo Neymar, arriva un altro super colpo da 50 milioni dalla Premier.

In Arabia Saudita è guerra aperta per il titolo di regina del mercato. Le quattro squadre del fondo nazionale Pif si stanno dando battaglia a colpi di acquisti da record. Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Hilal sono scatenate. Ognuna delle quattro big ha acquistato in questa sessione di mercato almeno un paio di top player. Ma tra le quattro ce n’è una che negli ultimi giorni ha davvero accelerato, mettendo a segno due o tre colpi spaventosi uno dopo l’altro.

Si tratta in particolare dell’Al-Hilal. La squadra blu di Riyad ha da poco abbracciato il suo nuovo principe, quel Neymar coccolato all’inverosimile, di fatto chiamato a rivaleggiare con Cristiano Ronaldo per il titolo di assoluto uomo copertina del campionato saudita. Ma al di là dell’attaccante brasiliano, il mercato della squadra di Jorge Jesus non è certo finito. Ed è anzi stato impreziosito in queste ore da un altro colpo da 50 milioni.

Con una vittoria e un pareggio nelle prime due partite, il campionato non è iniziato malissimo per il prestigioso club saudita, considerando che alcune rivali, come lo stesso Al-Nassr di CR7, sono incappate in due sconfitte nelle due gare di debutto. L’asticella però adesso si alza.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che proprio l’Al-Hilal ormai possa partire con i favori del pronostico nelle famose ‘griglie’ di inizio campionato, considerato la campagna davvero faraonica che ha messo a segno in questi giorni.

Ha sistemato la porta con Bono, campione d’Europa col Siviglia e rivelazione con il Marocco ai Mondiali. Ha inserito in difesa un fuoriclasse come Koulibaly. A centrocampo ha innalzato il livello con calciatori del calibro di Milinkovic-Savic e Ruben Neves e in attacco ha completato un tridente davvero spaventoso grazie all’ultimo acquisto arrivato dalla Premier.

Non solo Neymar: l’Al-Hilal porta a casa un altro top player

Qualcuno aveva ipotizzato che Jorge Jesus, fino a pochi anni fa uno dei tecnici di maggior spessore in Europa, potesse pensare di utilizzare Neymar come punta centrale, in un ruolo atipico per la sua carriera. Ma il brasiliano ha sempre dato il meglio di sé spostato a sinistra, con ampio spazio per poter mettere in mostra le sue qualità nel dribbling, nell’uno contro uno, nella capacità di spostarsi sul destro e calciare verso la porta.

Serviva quindi al club blu ancora un attaccante centrale, in grado di completare un terzetto di grande livello con O’Ney da una parte e un altro brasiliano tutto talento e qualità dall’altra, l’ex Barcellona Malcom. E alla fine la scelta è ricaduta su un bomber da 180 gol in carriera.

La nuova punta dell’Al-Hilal è il serbo Aleksandar Mitrovic. Ex Newcastle e soprattutto idolo dei tifosi del Fulham nelle ultime sei stagioni, il bomber ha sempre dimostrato di avere tanti gol nei piedi, qualità incredibili che lo hanno fatto diventare spesso uno dei cannonieri più temuti in Inghilterra. Nessuna big aveva però deciso di puntare su di lui, fino a questo momento.

Si spiega anche in questo modo la sua decisione di accettare, a 29 anni, il trasferimento in Arabia Saudita. Una scelta di vita resa più semplice da un contratto fino al 2026 per ben 25 milioni a stagione. Una cinquantina di milioni in totale, come quelli che lo stesso Al-Hilal ha accettato di versare nelle casse del Fulham per poterlo portare subito nella Saudi Pro League. L’ennesimo colpo di una campagna acquisti che verrà ricordata a lungo dai tifosi dello Squalo, pronti a spingere la squadra verso la vittoria del diciannovesimo campionato della loro storia.