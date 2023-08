Scopre la cessione col cellulare: De Zerbi esplode in diretta

Mercato a sorpresa, il famoso tecnico scopre la cessione del giocatore in diretta: la sua reazione diventa virale.

Nell’epoca del calcio (anche) digitale, può succedere di tutto. Le notizie volano rapide sui nostri smartphone e arrivano spesso ai grandi protagonisti del calcio proprio come ai semplici tifosi, magari attraverso una notifica push o scrollando la home dei propri social di riferimento.

Può capitare così che anche un allenatore venga a conoscenza di una notizia di mercato così, in maniera semplice, guardando il proprio cellulare. E se quella notizia di mercato è di particolare interesse per lui, la reazione non può certo essere banale. Sarebbe chiedere troppo.

In fin dei conti un allenatore altro non è che il primo tifoso della propria squadra. Non può certo volere il peggio per il proprio club. Anzi, farà sempre il tifo affinché la propria società o la propria dirigenza riesca a portare a casa quei colpi in grado di far sognare un’intera tifoseria e magari anche rendere più semplice il suo lavoro.

E questo è normale sia se ti chiami José Mourinho e hai già vinto tutto in carriera, sia se invece sei un giovane allenatore in grande ascesa e con una fame di vittoria ancora da dover saziare. Come nel caso di uno dei tecnici italiani più quotati di questi anni, ambizioso come non mai e in grado di reagire così a una notizia di mercato non proprio positiva per lui.

Mercato, scopre la cessione sul cellulare: reazione incredibile per l’allenatore

Il grande protagonista di questo siparietto davvero unico nel suo genere è Mr. Brighton, Roberto De Zerbi, l’allenatore italiano che maggiormente ha acceso le fantasie della Premier negli ultimi anni. Un tecnico che per la sua squadra vuole sempre di più, non si accontenta e aveva messo gli occhi su un top player, in uscita da una squadra rivale, che evidentemente gli interessava non poco.

Quando ha scoperto dal proprio telefono, durante un’intervista, che proprio quel calciatore era stato ceduto a un’altra squadra, ha quindi reagito non proprio in maniera composta. Anzi, tutt’altro, ha manifestato tutto il suo dissenso con una reazione diventata rapidamente virale.

L’episodio è avvenuto durante un’intervista dell’ex tecnico del Sassuolo alla Gazzetta dello Sport. Nel bel mezzo della chiacchierata con la stampa, l’allenatore è venuto a conoscenza dal suo telefono che il brasiliano Fred era stato ceduto dal Manchester United al Fenerbahce. Una brutta notizia per lui, che evidentemente sperava di poter piazzare il colpo in questi ultimi giorni di mercato.

“Porca pu… Fred ha chiuso con loro“, ha sbottato De Zerbi, senza riuscire a trattenersi. Dopo aver perso due grandi obiettivi come Mac Allister e Caicedo, andati al Liverpool e al Chelsea, il tecnico bresciano sperava davvero di piazzare il colpo, e lo ha ammesso candidamente: “A fari spenti lo stavamo seguendo“. Affare sfumato e delusione più che comprensibile per De Zerbi. Che sul campo sta dimostrando però di poter fare a meno di tutto e tutti, anche di un top player come l’ormai ex United.