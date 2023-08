Moviola Udinese Juventus, è già polemica: “Manca un rigore netto”

La Juventus vince contro l’Udinese con una prova estremamente convincente: non mancano episodi da moviola che fanno discutere.

I bianconeri si sono imposti alla Dacia Arena con una prestazione che non si vedeva da tempo. Sugli scudi Federico Chiesa e Dusan Vlahovic ma anche alcuni volti nuovi come Cambiaso e Weah che hanno saputo sin da subito prendersi il posto da titolare a discapito di calciatori anche più esperti.

Ci sono già state polemiche alla fine della partita per alcune situazioni di campo che non hanno convinto i due allenatori e che si sono convertiti in episodi da moviola.

Udinese-Juventus, impazza a polemica: la moviola

La grande prestazione della Juventus contro l’Udinese mette subito in chiaro i piani della squadra di Massimiliano Allegri rispetto alla stagione appena iniziata. I bianconeri vogliono essere protagonisti assoluti del campionato di Serie A e tornare in cima dopo un paio di stagioni estremamente complicate. La squadra bianconera è entrata benissimo in campo, andando in vantaggio dopo appena due minuti di gioco con Federico Chiesa.

Poi è stato un monologo juventino, con il gol di Vlahovic e quello di Adrien Rabiot che hanno chiuso le danze già nel primo tempo.

Meno bene l’Udinese di Andrea Sottil che è parsa lontana parente di quella ammirata contro le big, e in generale, nell’intera stagione. Ma non mancano le polemiche a fine partita, con episodi da moviola che creano caos.

Manca un rigore all’Udinese? La moviola della Gazzetta

Udinese Juventus è stata certamente la partita dei volti bianconeri tanto criticati e chiacchierati durante l’estate. Da Vlahovic a Chiesa, passando per Rabiot e Alex Sandro, con una partita al di sopra delle aspettative che ha portato la Juve a vincere senza discussioni contro l’Udinese meno brillante delle ultime due stagioni.

Il gol di Vlahovic da rigore ha causato già polemiche infinite. Alex Sandro crossa verso il cetnro dell’area di rigore ed Ebosele, provando a nascondere il braccio dietro la schiena per evitare contatti, colpisce il pallone sul gomito con il braccio ancora allargato. Per l’arbitro è rigore netto e anche per la moviola della Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi.

Al minuto 21, invece, c’è una richiesta di rigore da parte dell’Udinese, per un contatto su Thauvin. Rapuano decide di far continuare e non assegnare il penalty nel contatto lieve Rabiot-Thauvin in area della Juve. Il check silenzioso del VAR Mazzoleni conferma che

si tratta di sfioramento e non impatto decisivo.

Rigore Juventus, Sottil polemico in tv: le parole

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, si è lamentato in diretta tv a DAZN del fischio di Rapuano sul calcio di rigore assegnato alla Juve che ha portato al vantaggio bianconero.

Rigore Juventus? “Braccio leggermente aperto, siamo sempre ai soliti discorsi. Il primo gol ce lo siamo fatti da soli. 2-0, addirittura un 3-0. Chiaro che poi la partita diventa difficile“.