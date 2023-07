Il calciomercato è nel pieno delle trattative ma qualcosa è andato storto per un club in vista delle ultime settimane, perché ora la società è stata messa in ginocchio.

Arrivano aggiornamenti sulla situazione che riguarda il club che è stato messo in difficoltà e che potrebbe essere tutto compromesso per la prossima stagione.

Il nuovo anno sta per iniziare e il calciomercato è a poco meno di due mesi dalla fine delle trattative, ma la situazione potrebbe essere complicata ora per quello che è accaduto.

Calciomercato: la FIFA blocca il club

Aggiornamenti importanti di calciomercato riguardo la decisione che è stata presa dalla FIFA in vista del mercato della prossima stagione del club. La società sembra aver intenzione di provare a combattere per questa situazione, che al momento non piace per come si sta gestendo.

C’è la FIFA che ha deciso di mettere un punto sulla situazione del club che è stato minacciato in passato e ora è pronto ad essere sanzionato in maniera ufficiale.

Qualcosa accadrà già nelle prossime ore, ci sono continue notizie che rivelano tutto quello che sta accadendo in vista del prossimo anno.

Al Nassr: mercato bloccato dalla FIFA

Dalle proposte irrinunciabili al mercato bloccato. Uno dei più grandi club dell’Arabia Saudita potrebbe essere messo in ginocchio. Perché la società sembra essere stata messa in difficoltà dalla FIFA che ha deciso di bloccare il calciomercato dell’Al Nassr. Il club di Cristiano Ronaldo è stato fermato per fatti passati e ora tutto si è complicato in maniera seria.

Le società del campionato Saudita si stanno rinforzando in maniera forte per rendere sempre più competitiva la stagione prossima, ma ci sono delle squadre che potrebbero avere difficoltà come l’Al Nassr. Da uno dei club principali e vincenti potrebbe scendere indietro nelle gerarchie. Perché la FIFA ha deciso di bloccare il calciomercato del club.

Calciomercato Al Nassr: caso Musa

Dall’Inghilterra arriva la notizia con il Daily Mirror che svela la decisione della FIFA che ha imposto il blocco del mercato all’Al Nassr. Il motivo? Un vecchio debito riguardo un trasferimento non saldato con il Leicester. Perché nel 2018 arriva il colpo Ahmed Musa dal Leicester e il club Saudita non avrebbe saltato dei bonus connessi al contratto di Musa, per una cifra di 460.000 euro ai quali si aggiungono anche gli interessi.

Un avvertimento è stato lanciato nel 2021, dopo la delibera della FIFA che imponeva al club di pagare la restante somma al Leicester. Ora quindi, che non è stato risolto nulla, arrivano le sanzioni con il mercato bloccato al club dell’Arabia per 3 finestre di calciomercato e prepara già il ricorso il club.