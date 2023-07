Inter: niente Lukaku, Marotta sta prendendo un altro bomber

L’Inter potrebbe decidere di abbandonare la pista Lukaku e prendere un altro bomber. Marotta è pronto ad affondare il colpo.

Le strade dell’Inter e di Romelu Lukaku potrebbero non incontrarsi a breve. I nerazzurri, infatti, non hanno ancora convinto il Chelsea ed ora la situazione sembra essere più complicata del solito.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, Marotta potrebbe abbandonare definitivamente questa pista e puntare su un altro bomber. I ragionamenti sono in corso e per questo motivo nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità. Una cosa al momento è certa: l’Inter prenderà quasi certamente un bomber e questo potrebbe non essere Lukaku.

Calciomercato Inter: arriva il nuovo bomber, ecco chi è

In casa Inter si ragiona sul futuro e l’obiettivo principale resta sempre quello di un bomber vista la partenza di Dzeko. I nerazzurri sono al lavoro per trovare il giusto rinforzo per dare a Simone Inzaghi per alzare il livello della rosa. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per capire meglio la fattibilità di questa operazione. Si tratterebbe in generale di un colpo importante per il futuro e quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.

Il nome in cima alla lista di Marotta in caso di problemi con Lukaku è quello di Zapata. L’Atalanta potrebbe privarsi del suo giocatore e l’Inter è pronta ad approfittare di questa occasione di calciomercato. Vedremo se comunque sarà una opzione possibile oppure alla fine assisteremo ad un passo indietro per questioni economiche o altro.

Sicuramente il colombiano piace molto ai nerazzurri e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione e capire se ci sarà oppure no la fumata bianca in questa trattativa. Ma molto, come detto in precedenza, dipenderà dal futuro di Lukaku.

Mercato Inter: Zapata nel mirino

Duvan Zapata è nel mirino dell’Inter in questo calciomercato e sono in corso tutti i ragionamenti del caso. Il colombiano è in uscita dell’Atalanta e si tratta di un acquisto molto importante in ottica della prossima stagione.

Vedremo cosa succederà e quale sarà il nuovo bomber dell’Inter. Il calciomercato è comunque lungo e può succedere di tutto.