Inter: salta il ritorno di Lukaku, scelto il nuovo bomber

L’Inter sta provando ad acquistare un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, con il club che ha puntato su diversi nomi in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale resta il ritorno di Lukaku.

Non sarà facile però riportare il belga in rosa in vista del prossimo anno, perché ci sono diverse situazioni particolari che potrebbero cambiare in questi prossimi giorni.

Intanto, il giocatore ha preso la sue decisione forte e non si schioda da lì, allo stesso tempo però l’Inter sta provando a risolvere questa situazione e si guarda anche attorno provando a trattare per nuovi colpi.

Calciomercato Inter: ritorno Lukaku, le ultime

Una situazione particolare quella che vive l’Inter in vista del prossimo anno nella situazione degli attaccanti. Perché la società sta provando in tutti i modi a chiudere nuovi colpi di mercato in quella zona di campo dopo l’addio di Dzeko e anche di Lukaku che ha lasciato la società nerazzurra perché era in prestito dal Chelsea. Ma il giocatore non ha nessuna intenzione di tornare a Londra per giocare e nemmeno allenarsi con i Blues. La volontà del belga è quella di tornare a Milano il prima possibile.

Ora è da capire se la fattibilità dell’operazione può esserci in vista della prossima stagione. Mancano ancora tanti giorni di calciomercato e si proverà a chiudere un colpo in attacco già nelle prossime ore per l’Inter. Il club ha voglia di prendere di nuovo il belga in quella zona di campo nonostante non abbia fatto una stagione positiva, colpa anche dei continui infortuni. Ora per Lukaku sono ore calde per un ritorno in maglia nerazzurra.

L’attaccante ha mandato un segnale al club italiano, chiarendo di voler giocare solo per l’Inter e rifiutando proposte di ogni tipo in Europa e in Arabia Saudita. Lukaku ha scelto ancora una volta i nerazzurri.

Lukaku Inter: trattativa ferma, via alle alternative

Romelu Lukaku ha come obiettivo quello di tornare, così come anche per il mercato dell‘Inter c’è la volontà primaria di chiudere per lui in quella zona di campo.

Allo stesso tempo però la società ha intenzione di non farsi trovare impreparata. Per questo ora ci sono anche altri nomi nella lista dell’Inter in caso dovesse saltare l’accordo per Lukaku col Chelsea. Si parla di Balogun dell’Arsenal e Zapata dell’Atalanta.

Inter: l’offerta del Chelsea per Lukaku

Il club di Zhang è disposto ad offrire fino a 35 milioni (bonus inclusi) per riportare Lukaku all’Inter per la prossima stagione. Ora si cerca di capire se il Chelsea si convincerà ad accettare o aspetterà nuove pretendenti per il belga. Da un momento all’altro può partire il valzer degli attaccanti in ottica mercato.