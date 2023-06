All-in su Milinkovic-Savic: offerta pazzesca

Il calciomercato estivo si infiamma: ecco la proposta clamorosa, Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio

È arrivato a Roma, otto anni fa, per 12 milioni di euro dal Genk. Meno di una decade e, da promessa, Sergej Milinkovic-Savic si è affermato come uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo.

La Lazio ha sempre creduto in lui, coccolandoselo e mettendolo al centro del progetto biancoceleste. Ma adesso le strade sono pronte a separarsi, perché quello concluso è stato l’ultimo atto romano del ‘Sergente’ nella Capitale. La doppietta all’Olimpico contro la Cremonese, frutto dell’ennesima prestazione gigantesca, ha abbracciato i tifosi che lo hanno letteralmente inondato di applausi. Il suo contratto con la società di Claudio Lotito non verrà rinnovato, con la scadenza ormai granitica e ferma al 2024.

Diversi i club che a lui hanno pensato negli ultimi anni. Insistono, ancora una volta, Juventus, Inter e Milan. Con situazioni differenti ma con la voglia vivissima di non lasciarsi scappare un’occasione da urlo a condizioni contrattuali abbastanza favorevoli. E, ora come ora, pare proprio che sia in arrivo una schiarita definitiva per la prossima squadra del gioiello classe 1995. Dalla Spagna, infatti, giunge una vera e propria bomba: l’indiscrezione ha del clamoroso.

Concorrenza asfaltata: super offerta dalla Premier per Milinkovic-Savic

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, come anticipato, è sotto la lente d’ingrandimento. Ed in tal senso dalla Spagna arrivano importanti novità per quella che potrebbe essere la prossima squadra del serbo, destinato a dire addio alla Lazio a dodici mesi dalla scadenza con la Lazio di Lotito.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, si tratterebbe dell’Arsenal che spinto da Arteta sarebbe disposto a sbaragliare la concorrenza per portare il forte centrocampista a Londra. Il manager dei ‘Gunners’ è in pressing per far sì che la proprietà possa mettere sul piatto una proposta quasi irrinunciabile per il club capitolino. 50 milioni di euro, cifra decisamente al di sopra della richiesta minima fissata da Lotito in 35-40. Ecco perché, con buona pace di Juventus, Milan ed Inter che da mesi si battono per porsi in pole position per la firma del serbo, Milinkovic-Savic potrebbe effettivamente sbarcare a Londra.

Per riprovare a conquistare una Premier League sfumata amaramente all’ultima curva. Il 28enne di nazionalità serba ma nato a Lleida, in Spagna, in quella che sarà stata la sua ultima stagione con la maglia della Lazio, ha trascinato i biancocelesti al secondo posto con 11 reti e ben 8 assist vincenti all’attivo, tra campionato e coppe.